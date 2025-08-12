Slušaj vest

Estrada je poslednjih godinu dana na klimavim nogama. Prošle godine smo pisali da su se vlasnici klubova žalili na visoke honorare pevača, zatim smo početkom ove u nastavcima izveštavali o tome da se izvođačima masovno otkazuju nastupi zbog krize, a sad smo saznali i da vlasnici klubova ucenjuju estradnjake!

Ucenjuju i isplaćuju 50 posto

Prema rečima naših izvora, vlasnici i menadžeri lokala u kojima nastupaju pevači uveli su novo pravilo - da ne isplaćuju ni deo honorara pred nastup, a kamoli ceo iznos, kako je to ranije bio slučaj. Ovo se zasad dešava uglavnom u Crnoj Gori i južnom delu Bosne i Hercegovine, ali naši sagovornici ocenjuju da će se ovakav negativan trend brzo proširiti.

- Činjenica je da je mnogo pevača, a malo klubova, pa su se neke stvari promenile kada je saradnja u pitanju. Pevači su baš u problemu. To vidite i po tome što sve više njih govori o tome javno i žali se. Međutim, niko se još ne usuđuje da priča o tome da su vlasnici klubova počeli da ih ucenjuju i da ne žele da im isplate honorar dok se nastup ne završi. A onda, ako smatraju da nisu imali dovoljno posetilaca ili pazara, spuste im cene i umesto 5.000 evra, na primer, daju 3.000, i to je to - govori naš sagovornik, pa nastavlja:

Foto: ATA images

- Breskvica, Ivana Bum, Barbara Bobak i Tea Tairović su nedavno upravo zbog toga otkazale gostovanja na jednom festivalu u Baru i navele da je razlog to što organizatori nisu ispoštovali svoj deo oko isplate. Naravno da su oni samo neki od onih kojima se ovo dešava. Ovaj trend je počeo ove godine, uglavnom ga primenjuju novopečeni vlasnici lokala, koji gledaju da na svaki način zarade što više para u kratkom vremenskom periodu. Ali, znate već kako to ide, loš trend se brzo proširi svuda, pa mislim da će posle Crne Gore ovo pravilo zavladati regionom.

Foto: Petar Aleksić

O ovoj temi smo pričali sa estradnim menadžerom koji ima sličan stav kao i naš prethodni sagovornik.

- Znam za to, mnogi mi se pevači žale, ali svi smo nemoćni. Situacija je takva da većina pevača mora da pristane i na takvu ucenu jer posla je sve manje, a tek će da dođe kriza na jesen. Izuzetak su velike zvezde poput Tee, Barbare, Ace Lukasa, Ane Nikolić, Cece, Dragane Mirković i drugih, koji na tako nešto sigurno neće pristati. Videli ste nedavno slučaj Saše Kovačevića, koji takođe nije dozvolio da ga neko zloupotrebi, pa je otkazao nastup u Bosni iako je tamo bio stigao i bio spreman da peva - kaže naš sagovornik, objašnjavjući zašto je došlo do ovako nepovoljne situacije za pevače.

Foto: Damir Dervišagić

Obični prevaranti

- To je lov u mutnom. Kriza je, ljudi nemaju para za izlaske kao ranije, dosta klubova je zatvoreno, a pevača je sve više. Očekivano je bilo da dođe do kolapsa na estradi, pa i do ovakvih nečasnih radnji poput ucena, što doživljavaju pojedinci. Ja lično znam za slučaj jedne poznate pevačice koja je nedavno imala nastup u Crnoj Gori. Noćni klub je bio pun, ali gazda kluba je nakon nastupa rekao: "Jeste bilo puno, ali svi su pili vodu i došli samo da te vide, a ja nisam ništa zaradio." Naravno da to nije tačno i da je on običan prevarant, ali ta pevačica nije mogla ništa drugo nego da prihvati ucenu. Tako je umesto 7.000 evra dobila samo 4.000, a kad je platila bend i troškove puta, njoj je ostalo jedva 1.500 - završava naš izvor.

Foto: Privatna Arhiva