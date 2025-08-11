- Kao mlad sam imao puno bubuljica. To je bio veliki problem i to sam jako teško lečio. Sa 37 godina kad sam bio kod Vange ona, koja inače ne vidi, mi je rekla: "Te bubuljice koje imaš..." Samo što nisam pao sa stolice. "Te bubuljice koje imaš, one će polako da nestanu kad ti se rodi dete"."To će se sve preneti na njega". - prisećao se Saša svojevremeno u jednoj emisiji, dodajući kako se vremenom ispostavilo da je Vanga bila u pravu.