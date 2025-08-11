ĆERKA SAŠE POPOVIĆA NASLEDILA OD NJEGA PROBLEM SA ZDRAVLJEM! Baba Vanga to prorekla pa se desilo, rekla mu je: To će sve preneti na...
Saša Popović u više navrata je govorio kako je zajedno sa Lepom Brenom posetio pokojnu bugarsku proročicu Baba Vangu, poznatu po tome što je tokom života proricala ljudske sudbine i događaje.
Iako dugo nije želeo da priča šta mu je Vanga rekla, jednom prilikom ipak je otkrio deo priče vezan za njegovu ćerku Aleksandru.
- Kao mlad sam imao puno bubuljica. To je bio veliki problem i to sam jako teško lečio. Sa 37 godina kad sam bio kod Vange ona, koja inače ne vidi, mi je rekla: "Te bubuljice koje imaš..." Samo što nisam pao sa stolice. "Te bubuljice koje imaš, one će polako da nestanu kad ti se rodi dete"."To će se sve preneti na njega". - prisećao se Saša svojevremeno u jednoj emisiji, dodajući kako se vremenom ispostavilo da je Vanga bila u pravu.
"Jedva je to izlečila"
- I moja Aleksandra zaista ima isti taj problem i isto je to lečila. Hvala Bogu, sad će još malo napuniti 24 godine i sve će se to srediti. Jedva je to izlečila - naglasio je Popović svojevremeno.
