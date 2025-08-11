Slušaj vest

Saša Popović u više navrata je govorio kako je zajedno sa Lepom Brenom posetio pokojnu bugarsku proročicu Baba Vangu, poznatu po tome što je tokom života proricala ljudske sudbine i događaje.

Iako dugo nije želeo da priča šta mu je Vanga rekla, jednom prilikom ipak je otkrio deo priče vezan za njegovu ćerku Aleksandru.

- Kao mlad sam imao puno bubuljica. To je bio veliki problem i to sam jako teško lečio. Sa 37 godina kad sam bio kod Vange ona, koja inače ne vidi, mi je rekla: "Te bubuljice koje imaš..." Samo što nisam pao sa stolice. "Te bubuljice koje imaš, one će polako da nestanu kad ti se rodi dete"."To će se sve preneti na njega". - prisećao se Saša svojevremeno u jednoj emisiji, dodajući kako se vremenom ispostavilo da je Vanga bila u pravu.

Aleksandra Popović Foto: Damir Dervišagić

"Jedva je to izlečila"

- I moja Aleksandra zaista ima isti taj problem i isto je to lečila. Hvala Bogu, sad će još malo napuniti 24 godine i sve će se to srediti. Jedva je to izlečila - naglasio je Popović svojevremeno.

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP538 Izvor: Kurir TV