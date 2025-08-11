MUŽ JOJ BIO VOZAČ KAMIONA, A ONDA POSTAO MILIONER! Pevačicina životna priča izuva iz cipela: Upoznali smo se tako što je dolazio na moje nastupe...
Pevačica Maja Berović uživa u ljubavi sa mužem Alenom Dragosavom sa kojim ima sina Lava, a kojeg je upoznala dok je još bila maloletna.
Maja Berović danas uživa u luksuznom životu, a sada je podelila trenutke sa odmora. Ona je zabeležila trenutak kako iz u svojoj jahti napuštaju luku, a potom je sa sinom pozirala sa skupocenog broda.
Muž bio vozač kamiona
Podsetimo, Maja je svojevremeno otkrila kako je njihova ljubav počela.
- Dolazio je na svaki moj nastup i sve se završavalo na pogledima, jer sam imala samo 17 godina. Bila sam maloletna i ludo zaljubljena u čoveka koji dolazi na moje nastupe - pričala je jednom prilikom pevačica.
- Nakon nekog vremena shvatili smo da ne možemo tako i da nam je previše stalo da bi sve ostalo na platonskoj ljubavi. Vrlo brzo smo donijeli odluku da živimo zajedno, što je bilo teško saopštiti mojoj mami, koja je samohrana majka i kojoj je odvajanje ženskog deteta tako rano bilo bolno. Ipak, nije stala na put mojoj sreći. Alen mi je pomogao finansijski i moralno da objavim prvi album. Sada, nekoliko godina posle toga, ja sam neko ko sam može da ulaže u svoju karijeru. On je moja najveća podrška i producent je svega ovoga. Usmereni smo jedno na drugo i zajedno osmišljavamo sve. I kad je vizuelni identitet u pitanju, moram da priznam da je on moj najveći kritičar - govorila je ona tada.
Inače, na početku njihove veze Alen je, kako tvrde mediji, vozio kamione, a je kasnije od toga napravio veliki biznis, te danas poseduje svoje kamione i ima oko 83 zaposlena radnika.
