Zenica je pre neko veče bila epicentar vrhunske zabave i prave narodne muzike kada je Dragan Kojić Keba održao je koncert za pamćenje.

Posebnu čar večeri dao je trenutak kada mu se na bini pridružio ovogodišnji finalista takmičenja „Zvezda Granda“, Aladin Pehić.

Publika je s oduševljenjem dočekala mladu zvezdu, čije je prisustvo dodatno podiglo atmosferu do usijanja.

Zajedno su izveli niz dobro poznatih hitova, a energija i emocije koje su preneli na publiku bile su i više nego očigledne.

Keba se oduševio

Keba nije krio svoje oduševljenje, te je na svom Instagram profilu podelio snimak nastupa sa Aladinom, uz poruku koja svedoči o međusobnom poštovanju i odličnoj saradnji na sceni.

Ova muzička saradnja naišla je na odlične reakcije publike i na društvenim mrežama, a mnogi komentarišu da bi volela da ih ponovo vidi zajedno na sceni.

Bez sumnje, koncert u Zenici ostavio je snažan utisak na sve prisutne, a duet Kebе i mladog talenta Aladina Pehića bio je šlag na tortu večeri.

