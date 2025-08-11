Stars
SKINULA SE NATAŠA RODIĆ! Potpuno se istopila pa vrelim fotkama zapalila društvene mreže: Bujnim dekolteom mami na grešne misli
Slušaj vest
Najstarija sestra Bogdane Ražnatović, Nataša Rodić, uspela je uz pomoć dijete da drastično smrša, a sada je rezultate pokazala pozirajući na plaži u kupaćem kostimu.
Nasmejana Nataša je ovoga puta bila u jednodelnom kupaćem kostimu roze boje, a u prvom planu je bio njen dekolte.
Nataša Rodić pokazala grudi Foto: Printscreen
Dok su jedni komentarisali njene obline, drugi su primetili upadljiv nakit koji je imala oko vrata, ali i ruke. Ona je, naime,stajling upotpunila ogrlicom sa priveskom ogromne zlatne zvezde, a oko ruke je imala narukvicu sa zmijama čije se glave spajaju.
Napitak koji topi salo
Nataša Rodić Foto: Printscreen
Vidi galeriju
Nataša je sa pratiocima podelila i napitak koji pije kada je na dijeti.
- Topla voda, čija, limun, kolagen, med, pire od marakuje - napisala je ona.
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši