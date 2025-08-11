Slušaj vest

Ivana Šopić se nakon vrlo naporne radne godine odlučila da odmor provede na Ibici.

Na letovanje nije otišla sama već sa Markom Đedovićem, bivšim rijaliti učesnikom.

Njih dvoje su već objavili nekoliko zajedničkih fotografija - prvo sa aerodroma, a onda i sa samog ostrva.

Foto: Printscreen

Đedović i Ivana su odlučili da leto 2025. godine provedu u velikom stilu – a kako stvari stoje, svaki dan im je ispunjen morem, suncem, osmehom i dobrom muzikom.

Posebnu pažnju privukla je slika na kojoj je Ivana svetski poznatom DJ zvezdom – Deborom De Lukom.

Ivana Šopić, svojevremeno se našla u centru skandala, kada je bivši učesnik Bojan Simić, rekao da je bio intiman sa njom.

Bivša zadrugarka i voditeljka tad nije želela da daje izjave za medije, te je rešila da se prvom prilikom, u uživo programu obračuna sa njim, što je i uradila.

Ivana je tada uletela u Belu kuću i ustremila se na Simića, kako bi priznao da ne govori istinu i da je sve navedeno apsolutna laž. Iako je pokušao da se opravda, Aleks sa kojom je i pričao o tome, potvrdila je sve i stala u zaštitu Šopićeve.

