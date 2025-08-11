PORODIČNI SKANDAL POZNATOG PEVAČA O KOJEM JE BRUJALA NACIJA! Očevu devojku video sa drugim muškarcem, pa mu uradio ovo... Ljubavnik izvadio nož
Bivši zadrugar i pevač Adam Labunski, kao i njegov otac Ibro Labunski nedavno su se našli u središtu porodičnog skandala. Naime, kako je izvor svojevremeno otkrio Adam je tad nasrnuo na muškarca koji je navodno ljubavnik Ibrove devojke.
Kako je izvor za medije dalje naveo, muškarac koji je bio sa njegovom devojkom je potegnuo nož na Adama, zbog čega je slučaj ispratila i policija, a bila je pokrenuta i privatna tužba.
- Adam i Ibro su neplanirano stigli kod Ibrove devojke gde su je zatekli kako pije kafu sa nepoznatim momkom. On je sve vreme potencirao kako je ona njegova, na šta je Adam iz besa krenuo prema njemu. Taj njen ljubavnik je čak počeo da preti nožem zbog čega je Adam nasrnuo na njega, te ga prebio i zatvorio mu oba oka. Na licu mesta je odmah stigla policija, tako da su sad podnešene krivične prijave. Ta žena je inače učiteljica i zaista joj ne priliči da kvari sebi ugled takvim aferama. Ona ima problem sa štitnom žlezdom, pa su joj možda podivljali hormoni, drugo objašnjenje nemam. Možda je i pod neko magijom nikad se ne zna, jer se žena do sada uopšte nije ponašala tako -otkrio je izvor.
Postao poznati u takmičenju Pinkove zvezde
Podsetimo, Adam Labunski koji je postao poznat u takmičenju 'Pinkove zvezde', te je nakon toga učestvovao u Zadruzi 6 u kojoj je često nervirao takmičare svojim konstatnim pevanjem, pa je u jednom momentu ušao u žestok sukob sa Mikijem Đuričićem u kojem je izvukao deblji kraj.
