- Adam i Ibro su neplanirano stigli kod Ibrove devojke gde su je zatekli kako pije kafu sa nepoznatim momkom. On je sve vreme potencirao kako je ona njegova, na šta je Adam iz besa krenuo prema njemu. Taj njen ljubavnik je čak počeo da preti nožem zbog čega je Adam nasrnuo na njega, te ga prebio i zatvorio mu oba oka. Na licu mesta je odmah stigla policija, tako da su sad podnešene krivične prijave. Ta žena je inače učiteljica i zaista joj ne priliči da kvari sebi ugled takvim aferama. Ona ima problem sa štitnom žlezdom, pa su joj možda podivljali hormoni, drugo objašnjenje nemam. Možda je i pod neko magijom nikad se ne zna, jer se žena do sada uopšte nije ponašala tako -otkrio je izvor.