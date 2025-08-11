Slušaj vest

Dragana Katić nedavno napunila 60. godina, a tim povodom su joj porodica i prijatelji priredili nezaboravno iznenađenje.

Voditeljka je sada objavila selfi koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, a sve zbog toga što bez šminke i sa golim ramenima izgleda odlično za svoje godine.

Mnogi su ostali u šoku i nakon saznanja koliko godina ima, jer su bili ubeđeni da je mnogo mlađa.

dragana katiiic.jpg
Dragana Katić pozirala bez šminke Foto: Printscreen

Na plaži obeležila rođendan

Inače, Dragana je divan dan proslavila na plaži.

Pozirala je uz čašu belog vina. Kameri je bila okrenuta leđima, a kremom za sunčanje je na telu ispisala broj godina koji je napunila.

- Nekad staklo. Nekad čelik. Lavica - napisala je ona u opisu objave, dok su se čestitke i lepe želje samo nizale u komentarima. Takođe, mnogi su prokomentarisali kako je za nju vreme stalo, te da se tokom godina nije puno promenila.

Dragana Katić Foto: Printskrin/Instagram

Voditeljka je inače, sinove Bojana i Bobana sama odgajala i na njih je jako ponosna. Oni su danas uspešni i ostvareni muškarci, a jednom prilikom su za medije otkrili koliko su majci zahvalni za sve što je za njih uradila.

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP538 Izvor: Kurir TV