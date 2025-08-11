Slušaj vest

Veljko Ražnatović se godinama bavi boksom i u ovom sportu niže uspehe.

Iako ne voli da dei na društvenim mrežama često svoje aktivnosti na tom polju, danas je podelio nešto, što mu je privuklo veliku pažnju.

Albanski bokser pretukao Veljka Ražnatovića
Foto: Printscreen

Cecin naslednik je objavio članak iz albanskih medija koji su preneli kako je navodno neki albanski bokser njega pretukao, kako se navodi u članku "usred Ciriha".

Na fotografiji su njihove slike sa podnaslovom u tekstu gde se navodi kako je Veljko, najverovatnije u meču navodno pretučen od izvesnog Astrita Sejdija.

Ovo je došlo do Veljka što ga je prilično nasmejalo te je morao objavu da podeli sa svima.

- Šta je ovo majko mila...- napisao je Veljko uz emotikone smeha.

Iako je izgledao zbunjeno, Veljko je najverovatnije preveo lažni tekst koji je svanuo u tamošnjim medijima vidno šokiran, te nije ostao na to ravnodušan.

Konačno progovorio o JK

Veljko Ražnatović retko "izlazi" u javnost i gotovo se uopšte ne pojavljuje u emisijama, posebno od momenta kada se posvetio bokserskoj karijeri i svakodnevnim treninzima.

Ovako Veljko Ražnatović proslavlja praznike Foto: Instagram, Printscreen

Ipak, nedavno je napravio mali presedan, te je stao pred kamere i otvoreno pričao o svim aktuelnim temama iz svog života, a dotakao se i Karleuše.

Naime, voditelj je mladog Ražnatovića pitao koja mu je omiljena pesma od pop dive, te šta misli o njoj i da li gaji neke "negativne" emocije.

Veljko je kratko odgovorio da nema omiljenu Karleušinu pesmu, te da ne misli uopšte o njoj.

Ovaj odgovor je svakako digao veliku prašinu, te je već sada viralan na društvenim mrežama.

Upoznavanje s Bogdanom je bilo jedinstveno

Veljko Ražnatović Foto: Printsceen, Printscreen, Printscreen/Instagram

Bogdana je jednom prilikom otkrila da je njihovo upoznavanje bilo - jedinstveno.

- Upoznavanje sa Veljkom bilo je jedinstveno od samog početka, što je dovelo do neverovatne povezanosti i na kraju do toga da stvorimo neverovatnu ljubav i porodicu koja je za nas veliki blagoslov. Počelo je tako što sam ga odbila, jer sam znala kakav je. To je kod njega probudilo samo veću želju za mnom, kasnije je to preraslo u veliku ljubav - kazala nam je ona jednom prilikom.

- Ja svog muža najviše volim i ništa mi ne smeta. Veljko je pažljiv, ljubavan, nežan i zaista sve kod njega volim. Živim jedan jako lep i miran život, ostvarila sam se kao supruga i majka - dodala je Bogdana.

Anastasija je, inače, "krivac" za njihov početak.

