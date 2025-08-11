Slušaj vest

Nina Badrić celo leto uživa u svojoj kući na Hvaru, koju je kupila pre nekoliko godina i opremila je u mediteranskom stilu.

Pevačica je sa sobom povela porodicu, ali i dva kućna ljubimca, aprikot pudlu i bišona, koji joj prave društvo i čuvaju je dok uživa na jahti.

Nina Badrić sa psima Foto: Printscreen

Ona je pozirala u kupaćem kostimu, a komplimenti na račun njenog izgleda ne prestaju da se nižu.

Iako je u šestoj deceniji, Nina se može pohvaliti zategnutim telom i licem bez bora.

"Divna si Nina", "Kakvom energijom zračiš, to je nestvarno", "Ovakvo telo je san svake žene u tvojim godinama", Kakve čuvare imaš, obezbeđenje ti ne treba", samo su neki od komentara ispod fotografija pevačice.

