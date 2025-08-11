Slušaj vest

Rijaliti učesnik Kristijan Golubović je na svom Instagramu podelio privatnu prepisku sa suprugom Kristinom Spalević koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Otkako je izašao sa "Farme" Golubović je u nekoliko navrata izjavio kako želi da dobije treće dete sa Kristinom.

Kristijan Spalević saopštio da je Kristina Spalević trudna
On je sada podelio deo razgovora sa Kristinom na kom se vidi kako se ona hvali da je smršala, ali se Kristijan odmah našalio na njen račun.

Naime, Golubović joj je rekao kako će uskoro ostati trudna i da će ponovo vratiti svoju pređašnju kilažu.

"E, nisam ti rekla, 71,5 kilograma imam, a prošli ponedeljak 73,5", napisala je Kristina, na šta joj je Kristijan odmah odgovorio u svom stilu:

"Bravo! Ali... Na***ao sam te, uskoro ćeš imati 100 kilograma opet!"

Maja se srela sa Kristijanom Golubovićem

Inače, Maja Marinković i Kristijan Golubović sreli su se u jednoj radnji, a ona je snimila kako je protekao susret. Maja je objašnjavala na snimku da je došlo do incidenta, kada ju je napao insekt.

- Koja je ovo šifra? Pogledajte - pričao je Kristijan Maji, dok joj je pomerao kosu sa lica:

- Ljudi, ujela me je pčela, odnosno osa! - rekla je ona.

- Evo, ovde, i ovde - pokazao je Golubović.

