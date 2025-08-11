ENA POPOV SE PONOVO SKINULA! Rijaliti učesnica nikad zgodnija, pokazala zversko telo
Pevačica Ena Popov objavila je na Instagramu novu fotografiju na kojoj je u kupaćem kostimu, a svima je zapalo za oko to što izgleda bolje nego ikada.
Naime, ona se ovoga puta odlučila za narandžastu boju, a dok su žene mahom komentarisale njen preplanuo ten, bujno poprsje muškarcima je najviše prijalo.
Na odmoru se non stop slika
Inače, Ena već neko vreme uživa na odmoru, a nedavno je pokazala i zanosne obline dok se odmarala i sunčala.
Uslikala se na ležaljci dok leži na stomaku, a tom prilikom fokusirala je i zadnjicu u kupaćem.
Usput, Ena je od prvog pojavljivanja i predstavljanja javnosti plenila harizmom i atraktivnim izgledom, ali ni ona nije odolela trendu estetskih korekcija.
Ena Popov u bikiniju
Ona je korigovala zube, o čemu je otvoreno pričala i isticala da joj je to bila velika želja.
Kako je poznato, ona je dopunila jagodice i usne, a onda je i uradila korekciju nosa, dok ona to nikada nije demantovala, ni potvrdila.
Pevačica danas izgleda nikad bolje, pa na društvenim mrežama često dobija pregršt komplimenata.
Pogledajte dodatni snimak: