Pevačica Ena Popov objavila je na Instagramu novu fotografiju na kojoj je u kupaćem kostimu, a svima je zapalo za oko to što izgleda bolje nego ikada.

Naime, ona se ovoga puta odlučila za narandžastu boju, a dok su žene mahom komentarisale njen preplanuo ten, bujno poprsje muškarcima je najviše prijalo.

ena pov.jpg
Foto: Printscreen

Na odmoru se non stop slika

Inače, Ena već neko vreme uživa na odmoru, a nedavno je pokazala i zanosne obline dok se odmarala i sunčala.

Uslikala se na ležaljci dok leži na stomaku, a tom prilikom fokusirala je i zadnjicu u kupaćem.

Usput, Ena je od prvog pojavljivanja i predstavljanja javnosti plenila harizmom i atraktivnim izgledom, ali ni ona nije odolela trendu estetskih korekcija.

Ena Popov u bikiniju

Ona je korigovala zube, o čemu je otvoreno pričala i isticala da joj je to bila velika želja.

Ovako Ena Popov danas izgleda Foto: Printscreen

Kako je poznato, ona je dopunila jagodice i usne, a onda je i uradila korekciju nosa, dok ona to nikada nije demantovala, ni potvrdila.

Pevačica danas izgleda nikad bolje, pa na društvenim mrežama često dobija pregršt komplimenata.

Screenshot 2025-03-12 170734.png
ena-popov.jpg
screenshot-5.jpg
screenshot-103.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP537 Izvor: Kurir TV