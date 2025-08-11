Slušaj vest

Ivan Marinković stigao je na proslavu rođendana Aneli Ahmić.

Tom prilikom bivši rijaliti učesnik progovorio je o bivšim suprugama, ćerki Leni, ali se osvrnuo i na monstruozni postupak Miljane Kulić koja je danas objavila lažnu informaciju kako je doživela srčani udar.

- Spremao sam stan i otišao sam da se istuširam, kad sam se vratio video sam da su me zvali novinari. Znao sam da je neki haos i video sam vest, odmah sam pozvao Sinišu, a on kaže: "Ma, kakvi, budala se za*ebava". Nisu to male stvari i nije Miljana u godinama, ali mnogi faktori utiču na te stvari - rekao je Ivan.

Jelena Ilić i Ivan Marinković Foto: Petar Aleksić

- Volim i Jelenu i Aleksandru i Gocu Tržan, ja sve bivše žene volim. Nisam se čuo sa Lenom, vidim da je na moru i majka malo... Nisam se čuo sa Lenom! Nadam se da će i ona da se udostoji da ostvarimo kontakt, preko poruka ili da se vidimo kako sam ja zahtevao godinama. Uticaj njene majke je višegodišnji unazad, tako da... Promenila je broj žiro računa na koji uplaćujem alimentaciju, pa se sa Gocom čula moja administratorka - rekao je Marinković o odnosu sa bivšom ženom Gocom i ćerkom Lenom.

- Mislim da neću izgladiti odnose sa Miljanom. Više sam tu bio sa Marijom i Sinišom, tu kad god treba i pomoći ću, to mi je obaveza - dodao je Ivan.

Lena o Ivanu

Lena Marinković na letovanju u Crnoj Gori Foto: Instagram

Iako Lena nosi prezime svog oca, nije u baš najboljim odnosima s njim. O Ivanu je jednom prilikom otvoreno govorila, te priznala da je duboko razočarana njegovim ponašanjem u pojedinim situacijama.

- Moglo je mnogo bolje, moglo je da bude sve drugačije, da se on ponašao drugačije. Razočarao me je u nekim situacijama - rekla je Lena.

Kurir.rs/ Pink.rs

Ne propustiteStarsMARIJA KULIĆ UDARILA NA IVANA MARINKOVIĆ: Željko mora da nauči da živi bez očinske figure, on je jedan samoživnik koji misli samo na sebe
xxx News1 Nemanja Nikolic copy.jpg
RijalitiOPŠTI HAOS UŽIVO: Zaratili Aleksandra i Ivan Marinković, Milovan na ivici incidenta, a onda je skočila i Milosava (FOTO/VIDEO)
Aleksandra Nikolić
Rijaliti"ZARADIO 100.000 €, A DETETU DOŠAO SA 40 €" Haos u studiju, Miljana Kulić urnisala Ivana: Upisaću ga kao oca i tražiću alimentacije! Spomenula Gocu i Jelenu
456465465.jpg
Stars"NIJE GOCA TRŽAN BOGATIJA OD MENE" Miljana Kulić besna kao ris, progovorila o pevačici, a evo šta kaže o njenoj ćerki Leni... Spomenula i Maju Marinković
xxx News1 Petar Aleksic copy.jpg

 Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP535 Izvor: kurir tv