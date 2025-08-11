Slušaj vest

Ivan Marinković stigao je na proslavu rođendana Aneli Ahmić.

Tom prilikom bivši rijaliti učesnik progovorio je o bivšim suprugama, ćerki Leni, ali se osvrnuo i na monstruozni postupak Miljane Kulić koja je danas objavila lažnu informaciju kako je doživela srčani udar.

- Spremao sam stan i otišao sam da se istuširam, kad sam se vratio video sam da su me zvali novinari. Znao sam da je neki haos i video sam vest, odmah sam pozvao Sinišu, a on kaže: "Ma, kakvi, budala se za*ebava". Nisu to male stvari i nije Miljana u godinama, ali mnogi faktori utiču na te stvari - rekao je Ivan.

- Volim i Jelenu i Aleksandru i Gocu Tržan, ja sve bivše žene volim. Nisam se čuo sa Lenom, vidim da je na moru i majka malo... Nisam se čuo sa Lenom! Nadam se da će i ona da se udostoji da ostvarimo kontakt, preko poruka ili da se vidimo kako sam ja zahtevao godinama. Uticaj njene majke je višegodišnji unazad, tako da... Promenila je broj žiro računa na koji uplaćujem alimentaciju, pa se sa Gocom čula moja administratorka - rekao je Marinković o odnosu sa bivšom ženom Gocom i ćerkom Lenom.

- Mislim da neću izgladiti odnose sa Miljanom. Više sam tu bio sa Marijom i Sinišom, tu kad god treba i pomoći ću, to mi je obaveza - dodao je Ivan.

Iako Lena nosi prezime svog oca, nije u baš najboljim odnosima s njim. O Ivanu je jednom prilikom otvoreno govorila, te priznala da je duboko razočarana njegovim ponašanjem u pojedinim situacijama.

- Moglo je mnogo bolje, moglo je da bude sve drugačije, da se on ponašao drugačije. Razočarao me je u nekim situacijama - rekla je Lena.

Kurir.rs/ Pink.rs

