Ena Čolić bila je pod budnim okom javnosti u proteklom periodu dok je boravila u rijalitiju Elita.

Njen turbulentan odnos sa Jovanom Pejićem Pejom privlačio je veliku pažnju, a uprkos nadanjima svih da će bivši par pronaći zajednički jezik i dati ljubavi još jednu šansu, to se nije desilo.

Sa druge strane, Peja juče je objavio stori koji je mnoge zaintrigira, dok je slušao pesmu Saše Kovačevića i Emine Jahović "Još ti se nadam", čime je podgrejao sumnje da se nada pomirenju sa bivšom partnerkom.

Inače, Peja letnje dane provodi u Crnoj Gori, a evo gde je uhvaćena njegova bivša.

Elita Finale Elite 8 Ena Čolić Foto: Petar Aleksić

Domaći mediji uslikali su danas Enu Čolić dok telefonira ispred zgrade Pink televizije, a izgledala je raspoloženo.

Bila je vidno sređena, nosila je pantalone od satena u boji pustinjskog peska, koje je iskombinovala sa belim topom, što je upotpunilo njen stajling.

Nakon što je napustila zgradu Pinka, Ena Čolić šetala je okolo i razgovarala sa nekim, izgledajući kao da nekog ili nešto iščekuje.

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja Foto: Printscreen Insatgram, Zadruga Printscreen Youtube, Printscreen Inastagram

Šuška se da je razlog njene posete Pinku pregovaranje oko ulaska u rijaliti Elita 9, koji počinje u septembru.

Da li ćemo je ponovo gledati u rijalitiju, ostaje da vidimo.

kurir.rs/telegraf

