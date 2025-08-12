Slušaj vest

Reper Stefan Đurić Rasta, posle hapšenja u Severnoj Makedoniji zbog narkotika, podelio je na društvenim mrežama kadrove sa odmora, pokazujući da u društvu devojke Marije Balaban uživa u svakom trenutku.

Pokazali su kako uživaju u krstarenju morem, pa je ona pozirala u kratkom, a on sa kajlom oko vrata. Par se trenutno nalazi na odmoru, a fotografije otkrivaju opuštenu atmosferu – ona u kratkoj letnjoj kombinaciji, on sa prepoznatljivim lancem oko vrata. Pokazali su i raskošnu spavaću sobu sa prelepim pogledom, kao i raznovrsnu hranu u kojoj uživaju, ostavljajući utisak da se uopšte ne osvrću na nedavno hapšenje.

1/10 Vidi galeriju Rasta sa devojkom uživa na odmoru Foto: Printscreen/Instagram

Par je proslavio i godišnjicu veze uz dezert, šampanjac i suši.

Priveden zbog narkotika

Podsetio, Stefan Đurić Rasta uhapšen je 2. avgusta u Ohridu ispred jednog hotela, pre nego što je trebalo da ode na nastup u ovom gradu.