Miljana Kulić podigla je javnost na noge neslanom šalom da je završila u bolnici zbog srčanog udara, a njen postupak pokrenuo je novi rat između njene majke Marije Kulić i bivšeg dečka Lazara Čolića Zole.

Nakon što je idilu porodice Kulić na crnogoskom primorju prekinula Miljanina neslana šala, u celu priču umešao se i njen bivši dečko Lazar Čolić Zola i objavio prepisku sa Marijom Kulić u kojoj joj poručuje da mu ne nudi svoju ćerku jer ga ne zanima.

Marija koja je bila vidno besna zbog ćerkinog postupka, odmah je odgovorila na Čolićevu provokaciju.

"Idiote glupi, ja bih je pre podržala da bude sa crnim crncem nego sa tobom. Ona ti piše sa mog profila, a ne ja, jer si ti odgovorio na moj stori. Narkomani kod nas nisu poželjni", odbrusila mu je Marija.

Nakon što je objavila poruku da joj je život ugrožen, uznemirila javnost i pokrenula novu svađu između Marije i Zole, Miljana je nastavila da uživa na plaži kao da se ništa ne dešava.

Kako je Marija objasnila, priču o srčanom udaru Miljana je izmislila jer je htela da vidi kome će biti žao i ko će pozvati da pita za nju, a ko će se radovati njenoj nesreći.