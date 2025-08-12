Slušaj vest

Miljana Kulić podigla je javnost na noge neslanom šalom da je završila u bolnici zbog srčanog udara, a njen postupak pokrenuo je novi rat između njene majke Marije Kulić i bivšeg dečka Lazara Čolića Zole.

Nakon što je idilu porodice Kulić na crnogoskom primorju prekinula Miljanina neslana šala, u celu priču umešao se i njen bivši dečko Lazar Čolić Zola i objavio prepisku sa Marijom Kulić u kojoj joj poručuje da mu ne nudi svoju ćerku jer ga ne zanima.

Marija koja je bila vidno besna zbog ćerkinog postupka, odmah je odgovorila na Čolićevu provokaciju.

Miljana Kulić pobegla iz Elite i odmah sa Zolom u priču  Foto: Printscreen

"Idiote glupi, ja bih je pre podržala da bude sa crnim crncem nego sa tobom. Ona ti piše sa mog profila, a ne ja, jer si ti odgovorio na moj stori. Narkomani kod nas nisu poželjni", odbrusila mu je Marija. 

Zaratili Zola i Marija Kulić Foto: Pritnsceen/Instagram

Nakon što je objavila poruku da joj je život ugrožen, uznemirila javnost i pokrenula novu svađu između Marije i Zole, Miljana je nastavila da uživa na plaži kao da se ništa ne dešava.

Kako je Marija objasnila, priču o srčanom udaru Miljana je izmislila jer je htela da vidi kome će biti žao i ko će pozvati da pita za nju, a ko će se radovati njenoj nesreći. 

kurir.rs/informer

Ne propustiteStarsPOZLILO OCU MILJANE KULIĆ! Nakon navoda da je doživela srčani udar, Siniša poručio samo jedno
4654654654654.jpg
StarsOGLASILA SE MARIJA KULIĆ POSLE VESTI DA JE MILJANA DOŽIVELA SRČANI! Besna kao ris, otkrila šta se dešava u Crnoj Gori: Ona je idiot!
marija-miljana.jpg
StarsMILJANA KULIĆ DOŽIVELA SRČANI UDAR?! Objava na društvenim mrežama zabrinula sve
kulic-milis.jpg
Rijaliti"ZARADIO 100.000 €, A DETETU DOŠAO SA 40 €" Haos u studiju, Miljana Kulić urnisala Ivana: Upisaću ga kao oca i tražiću alimentacije! Spomenula Gocu i Jelenu
456465465.jpg