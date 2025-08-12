Slušaj vest

Tea Tairović, koja poslednjih godina važi za jednu od najtraženijih i najskupljih pevačica jer po nastupu uzme i do 25.000 evra, novac, osim u karijeru, ulaže i u nekretnine.

Srbija

Ona u Novom Sadu ima porodičnu kuću gde je do skoro živela sa majkom Božicom, a onda je u Beogradu kupila stan, kako su mediji pisali, za 300.000 evra u koji se uselila zajedno sa dečkom.

Crna Gora

Takođe, ona je novac uložila i u nekretninu na Crnogorskom primorju. Tea je u luksuznom delu, u Luštici, kupila vilu na tri sprata, koji i dalje nije završen zbog radova.

Kako je Kurir pisao, kuća ju je koštala 430.000 evra s obzirom na to da je lokacija ekskluzivna, ali i da pruža potreban mir.

Inače, njena kuća u Novom Sadu je kao i sve ostale i ni po čemu se ne odvaja od onih koje imaju njene komšije. Kako je svojevremeno snimila ekipa "Paparaco lova" u dvorištu je i takozvani kontejner u kojem takođe može da se živi.

Ovako izgleda stan u kom je odrasla pevačica:

Jednom prilikom izvor za medije je ispričao da je Tei oduvek bila želja da sebi obezbedi nekretninu u Beogradu, te je pamtno postupala sa zarađenim novcem i to joj se ostvarilo.

Spisak želja

Tea je nedavno govorila o prvim poslovnim koracima i priznala da je zapisivala sve želje i ciljeve.

- Ja imam mnogo svesaka i blokčica u kojima svašta nešto piskaram. Ništa od toga ne bacam. U jednom od sam pre sedam godina napisala šta sve želim da ostvarim pre 30. godine i u svemu sam uspela. Apsolutno sam sve ostvarila. Imam sve taksativno zapisano, arena u Beogradu, arena u Zagrebu, arena u Sofiji... Za arenu u Skoplju sam tačno pisala godinu koju želim. Pre sedam godina je delovalo nemoguće, ali ja sam tako zapisala - izjavila je Tea na Prvoj televiziji.

Suprug najveća podrška

Tea je samo tri meseca nakon svadbe otkrila kako teče odnos sa Ivanom.

- Ne kritikuje me, smatra me savršenom. Bitno mu je da sam dobro, da sam zdrava i to je sve. Trenutno nas je snašao neki virus, borimo se. Ceo tim je bolešljiv, ali svake godine je ista priča. Inače mi se dešava da imam jake upale posle nastupa, upravo zato što su energični. Nakon nedavnog nastupa u Igalu me je sve život bolelo, nisam mogla da se pomerim. Trudim se da budem dobra i supruga i ćerka i prijatelj, ali sam zato katastrofalna domaćica. Ne podnosim da perem sudove, ali zato sa suprugom delim sve kućne poslove. Ono što nikako ne volim su bube i komarci, njih Ivan rešava - zaključila je Tea.

