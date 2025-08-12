Slušaj vest

Lokal Adama Adaktara u centru Vračara razlupan je tokom noći. Naime, jedan od izloga na luskuznom salonu čiji je vlasnik Adam Adaktar je razbijen, ali još uvek nije poznato kako.



Kako prenose mediji, ispred lokala stajao je jedan stariji gospodin i sve vreme telefonirao pominjući policiju, tvrdi izvor koji se zatekao na licu mesta. Kako se nezvanično saznaje, šteta je ogromna jer samo jedno staklo košta čak 7.000 evra. Razbijeno je čak četiri izloga, što znači da je novčana šteta oko 28.000 evra, a porodica Adaktar je slučaj prijavila policiji.

Od čega je Adaktar zaradio milione?

Iako su poznati po biznisu ulepšavanja obrva, ipak neshvatljiv detalj svima je bio da je taj biznis porodici doneo život na visokoj nozi, vozni park luksuznih automobila, vile na Dedinju i još mnogo toga.

Konačno su odlučili da reše tu misteriju, pa su otkrili da Adam Adaktar, njegova supruga, majka tetka i baka poseduju čak pet firmi, a da im najveće bogatstvo donosi firma koja se bavi prodajom licenci za rad po njihovim pravilima.

Njihova firma je prva koja se bavi tehnikama iscrtavanja obrva. Osim toga, imaju i dve firme koje proizvode proizvode za obrve. Takođe, jedna firma bavi se kosom i nalazi se u vlasništvu njegove majke Alis i poslednja gorepomenuta, koja im donosi najviše novca.

Osim što se njihovi proizvodi mogu kupiti oljan, poseduju i više lokala u kojima prodaju svoje proizvode, a neki od njih su Beograd, Novi Sad, Niš, Podgorica i Sarajevo.

Njegova popularnost počela je na Instagramu, pre svega zbog saradnje sa mnogim poznatim imenima iz srpskog šoubiznisa, koje su spremne da izdvoje i nekoliko stotina evra za samo jedan tretman u njihovom salonu.

Luksuz i izobilje u kojem porodica Adaktar živi u vili na Dedinju svakodnevno privlače pažnju javnosti, ali i pored tolike popularnosti i aktivnosti na društvenim mrežama, ova porodica ima neke tajne.