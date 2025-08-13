ZAVIRITE NA ČAROBNO IMANJE JOKSIMOVIĆA! Zeleno prostranstvo nadomak Uba, ovde je odrastao njihov otac, kuća u koju se rado vraćaju
Saša i Željko Joksimović još davnih dana napustili su svoje rodno Valjevo i preselili se u prestonicu Srbije gde su započeli novi život i ostvarili svoje snove.
Rodni kraj ne zaboravljaju, a naročito Saša koji redovno odlazi u vikendicu koja se nalazi nadomak Uba.
Raj nedaleko od Beograda
Glumac je jednom prilikom govorio o begu od gradske vreve i priznao koliko voli da posećuje ovu kuću.
- Iako sam rođen u Beogradu, u Valjevu sam odrastao i stasao, tako da ću uvek govoriti da sam Valjevac. Mnogo volim da se vratim, mada sve češće odlazim u Brezovicu, selo kod Uba, odakle je moj otac. Tamo sa porodicom uživam u prirodi kad god mi obaveze dozvole - otkrio je svojevremeno Saša.
Oaza mira
Kućica vrlo skromna ali moderno sređena je oaza mira gde se sa zadovoljstvom okuplja cela porodica.
Ispred kuće se nalazi ogromna veranda gde može da se uživa i kad vremenske prilike nisu idealne.
Ono što posebno ulepšava ovu nekretninu jeste bogato zelenilo koje se prožima celim imanjem, a tu je i voćnjak o kojem brine njihova majka Vesna. Ono što daje potpuni užitak jeste bunar u blizini.
Pomoć majci
Saša se ne libi da često zasuče rukave i pomogne majci u svim radovima i održavanjima kuće u kojoj je proveo detinjstvo.
Željko Joksimović sa suprugom Jovanom: