Saša i Željko Joksimović još davnih dana napustili su svoje rodno Valjevo i preselili se u prestonicu Srbije gde su započeli novi život i ostvarili svoje snove.

Rodni kraj ne zaboravljaju, a naročito Saša koji redovno odlazi u vikendicu koja se nalazi nadomak Uba.

Raj nedaleko od Beograda

Glumac je jednom prilikom govorio o begu od gradske vreve i priznao koliko voli da posećuje ovu kuću.

- Iako sam rođen u Beogradu, u Valjevu sam odrastao i stasao, tako da ću uvek govoriti da sam Valjevac. Mnogo volim da se vratim, mada sve češće odlazim u Brezovicu, selo kod Uba, odakle je moj otac. Tamo sa porodicom uživam u prirodi kad god mi obaveze dozvole - otkrio je svojevremeno Saša.

Vikendica na Ubu Foto: Printskrin/Instagram

Oaza mira

Kućica vrlo skromna ali moderno sređena je oaza mira gde se sa zadovoljstvom okuplja cela porodica.

Ispred kuće se nalazi ogromna veranda gde može da se uživa i kad vremenske prilike nisu idealne.

Ono što posebno ulepšava ovu nekretninu jeste bogato zelenilo koje se prožima celim imanjem, a tu je i voćnjak o kojem brine njihova majka Vesna. Ono što daje potpuni užitak jeste bunar u blizini.

Pomoć majci

zeljkojoksimovicsasajoksimovic.jpg
Foto: Zorana Jevtić, ATA images

Saša se ne libi da često zasuče rukave i pomogne majci u svim radovima i održavanjima kuće u kojoj je proveo detinjstvo.

jovana-i-zeljko-joksimovic.jpg
screenshot-409.jpg
whatsapp-image-20220926-at-2.31.08-pm-1.jpg
WhatsApp Image 2024-11-12 at 8.06.04 PM (2).jpeg

 Željko Joksimović sa suprugom Jovanom:

Željko i Jovana Joksimović, izjava Izvor: Kurir