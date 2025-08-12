Slušaj vest

Lokal Adama Adaktara u centru Vračara razlupan je tokom noći. Naime, jedan od izloga na luskuznom salonu čiji je vlasnik Adam Adaktar je razbijen, a sad se oglasio na društvenoj mreži Instagram i sam Adam, koji je otkrio da nije samo njemu uništena radnja.

"Ovih dana na Vračaru dešavaju se grozne stvari. Razlupano je i zapaljeno više poznatih lokala. Ovo nas je sačekalo jutros. Ljudi nižeg stepena razvoja koji su ovo uradili - njima je sigurno najteže - napisao je Adam na fotografiji gde se vidi uništen izlog njegovog lokala.

Adam Adaktar pokazao kako izgleda uništen lokal u centru Beograda Foto: Instagram

- Jedno staklo je 7.000 evra, uništeno je četiri - napisao je kralj obrva.

Adam Adaktar objavio izlog uništenog lokala, evo kolika je šteta Foto: Instagram

Šteta 28.000 evra

Kako prenose mediji, ispred lokala stajao je jedan stariji gospodin i sve vreme telefonirao pominjući policiju, tvrdi izvor koji se zatekao na licu mesta. Kako se nezvanično saznaje, šteta je ogromna jer samo jedno staklo košta čak 7.000 evra. Razbijeno je čak četiri izloga, što znači da je novčana šteta oko 28.000 evra, a porodica Adaktar je slučaj prijavila policiji.

Od čega je Adaktar zaradio milione?

Iako su poznati po biznisu ulepšavanja obrva, ipak neshvatljiv detalj svima je bio da je taj biznis porodici doneo život na visokoj nozi, vozni park luksuznih automobila, vile na Dedinju i još mnogo toga.

Konačno su odlučili da reše tu misteriju, pa su otkrili da Adam Adaktar, njegova supruga, majka tetka i baka poseduju čak pet firmi, a da im najveće bogatstvo donosi firma koja se bavi prodajom licenci za rad po njihovim pravilima.