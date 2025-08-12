Slušaj vest

Adam Adaktar oglasio se i otkrio da mu je salon u centru grada uništen, a staklo od izloga svuda je po ulici.

"Bog obrva" oduvek je intrigirao javnost svojom pojavom, privatnim životom ali i mnogim izjavama.

Bogatstvo

Od kako se pojavio u javnom svetu mnogi su se pitali odakle mu novac i bogatstvo koje neretko ističe, a takođe zna da se pohvali i egzotičnim putovanjima i luksuznim stilom života.

Za samo pet godina Adam je otvorio nekoliko lokala na najtraženijim lokacijama u Beogradu. Posle prvog "Adaktar centra" koji je otvoren 2017. godine u srcu Vračara, Adam i njegova porodica pokrenuli su i bjuti centar, a zakupili su i lokal u elitnom delu Novog Beograda.

Kako je pisao "Pink", Adaktarovi su vlasnici nekoliko luks nekretnina u Beogradu, a ona koja najviše upada u oči je vila na Dedinju sa velelepnim dvorištem i bazenom. Kako se šuška u beogradskim krugovima vrednost Adaktarove vile je čak 3.000.000 evra.

Prema tvrdnjama dobro obaveštenog izvora bliskog čuvenoj porodici njihova luksuzno opremljena vila ima čak 700 kvadrata i opremljena je najskupjim nameštajem naručenim u inostranstvu.

Vozni park

Adam poseduje u svom vlasništvu vozni park vredan 500.000 evra.

On se svojevremeno pohvalio kada je kupio novi džip marke "mercedes-benc G-500", vredan 200.000 evra. Pored ovog najnovijeg četvorotočkaša i džipa "maserati levante", koji košta 105.000 evra, Adam se u svom voznom parku može pohvaliti i automobilom marke BMW 520, koji košta 52.000 evra, sportskim kolima "porše bokster", koja su vredna 78.000 evra, i džipom "rendžer rover - land rover sport", čija je cena 74.000 evra.

Kako mnogi komentarišu jedan od bizarnih poteza u nizu jeste bilo otkrivanje pola za sina, kada je njegov džip marke „Maserati“ bio ofarban u svetlo plavu boju. A onda je njegova majka Alis za otkrivanje pola trećeg deteta, isti taj automobil ofarbala u svetlo roze boju, bez Adamovog znanja što ga je veoma razljutilo. Podsetimo, Avalski toranj je svetleo u roze boji kada su saznali da čekaju devojčicu.

Ovako je izgledao nekada

Na Tviter-u nedavno je isplivala fotografija iz prošlosti, na kojoj je gotovo neprepoznatljiv.

Adam je izgledao potpuno drugačije, plava kosa, dosta manje kilograma i lice bez ijedne estetske korekcije

Nekada je bio običan dečak sa imenom Adam Marjanović, koji je živeo u Čačku. Njegova želja da postane bogat i slavan bila je ogromna i činio je sve da je ostvari, pa je danas poznat kao samozvani "bog obrva", koji živi sa porodicom u ogromnoj vili na Dedinju. Napravio je strategiju kako da uspe u ostvarenju svojih ciljeva, a po svemu sudeći u tome i uspeo.

Put od Marjanovića do Adaktarovih nije bio lak, ali je Adam bio odlučan i imao je veliku podršku porodice, koja mu se pridružila u promovisanju skandala i novog prezimena.

Prvi put o svom ocu

Adaktar je izazvao velike kontroverze svojim rijalitijem koji je snimao sa porodicom, majkom, tetkom, bakom i ostalim članovima porodice.

Od samog starta je izazvao veliku pažnju, ali i njegovi članovi porodice, jer se nigde nije ni pominjao, ali i ni pojavljivao njegov otac. O njemu nije hteo da govori, ali ga je sada pomenuo i otkrio gde on živi.

- Maštao sam da budem predsednik, ali tada su mi rekli da ne mogu da postanem predsednik Amerike zato što nisam rođen tamo. Inače, moj tata živi u Americi - rekao je Adam gostujući u emsiji "Bez filetra sa Sarom Miom.

Inače, o odnosu sa ocem govorio je takođe prvi put nedavno, pa otkrio u kakvom su odnosu, ali i da li mu nedostaje.

- Tu je, pa nemam osećaj da mi nedostaje - rekao je on.

Kako je naveo tada, odnos sa ocem je odličan.

- Odnosi su uvek odlični u tom trenutku kakvi treba da budu. Ali generalno kada imate veliku porodicu, onda nemate osećaj da nešto fali - zaključio je on za Republiku.

Fotografije Adamovog oca nikada nisu isplivale u javnost, ali i njegov idenditet vešto skrivaju, zbog čega, nije poznato.

Tajne porodice Adaktar

Adam je više puta u javnosti istakao da je posebno vezan za svoju majku Alis, koja mu je najveća podrška u životu i karijeri. Njeno pravo ime je Bobana Đokić, što se može videti i po njenim fotografijama sa starog Fejsbuk profila.

Ono što je primetno jeste da je u poslednjih nekoliko godina Alis drastično promenila svoj izgled brojnim estetskim intervencijama. Ona je, kako je tada pisao Kurir, u Čačku dugo bila poznati tatu-majstor, a zatim se bavila i ubrizgavanjem botoksa i drugim manjim estetskim tretmanima.

Porodica Adaktar je na sve načine pokušala da sakrije od javnosti da je Adamova sestra Viktorija dugo bila u jako lošim odnosima sa svojom porodicom, a jedno vreme nisu ni komunicirali. Ipak, kada je porodica ušla u biznis sa salonima za korekciju obrva, sestra je ponovo uspostavila kontakt s njima i postala deo biznisa.

Adamova supruga Anđela je po ocu Ruskinja, a godinama je živela u Zemun polju, gde komšije za njih nemaju lepih reči.

O svojoj porodici nikad nije želela da kaže ništa, pa mnogi smatraju da ih se stidi zbog skromnog porekla i uslova u kojima je živela.

Ovo je razlog zašto je Adam promenio prezime

Adam nikad nije bio prihvaćen u svojoj sredini, pa je i to jedan od razloga zbog čega je promenio prezime iz Marjanović u Adaktar. On se često nalazio na meti svojih vršnjaka, koji su ga zbog njegove različitosti i feminiziranog ponašanja zadirkivali, a često i fizički napadali.

Uništen lokal u centru Beograda

Lokal Adama Adaktara u centru Vračara razlupan je tokom noći. Naime, jedan od izloga na luskuznom salonu čiji je vlasnik Adam Adaktar je razbijen, a sad se oglasio na društvenoj mreži Instagram i sam Adam, koji je otkrio da nije samo njemu uništena radnja.

"Ovih dana na Vračaru dešavaju se grozne stvari. Razlupano je i zapaljeno više poznatih lokala. Ovo nas je sačekalo jutros. Ljudi nižeg stepena razvoja koji su ovo uradili - njima je sigurno najteže - napisao je Adam na fotografiji gde se vidi uništen izlog njegovog lokala.

Kako prenose mediji, ispred lokala stajao je jedan stariji gospodin i sve vreme telefonirao pominjući policiju, tvrdi izvor koji se zatekao na licu mesta. Kako se nezvanično saznaje, šteta je ogromna jer samo jedno staklo košta čak 7.000 evra. Razbijeno je čak četiri izloga, što znači da je novčana šteta oko 28.000 evra, a porodica Adaktar je slučaj prijavila policiji.

