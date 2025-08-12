Slušaj vest

Nakon što je prvi koncert, zakazan za 6. septembar, planuo u rekordnom roku, muzička diva Ana Bekuta odlučila je da obraduje vernu publiku i priredi im još jedno nezaboravno veče.

Povodom velikog jubileja, odnosno 40 godina uspešne karijere pevačica će nastupiti i dan kasnije, 7. septembra, na istom mestu, u potpuno renoviranom Sava Centru.

I to nije sve, prvi od ova dva spektakla održaće upravo na svoj rođendan.

Rođendan slavi sa publikom

– Očigledno da ja tu ništa ne bih menjala, zato što je to bio moj izbor, moj put. Oduvek sam znala šta želim. Sve dok budem imala snage za ovaj prenaporni posao, biću tu. Živote, hvala ti, mnogo si mi dao – iskreno kaže Ana, dodajući da je najviše ponosna na trajanje.

Ova dva uzastopna nastupa u jednoj od najprestižnijih koncertnih dvorana još jednom potvrđuju koliko publika voli i poštuje pevačicu čiji su hitovi obeležili mnoge mladosti.

– Moram da kažem da nisam očekivala dugu i plodnu karijeru. Na početku, kada sam snimala svoj prvi album, bila je to nekako potajna želja da u ovom poslu steknem penziju. To se i ostvarilo. Mediji već pišu kako imam dve penzije, ali odmah da vam kažem, nisu velike. Dovoljne su za jedan pristojan mali život, za neki dobar ručak u dobrom restoranu – kroz osmeh otkriva pevačica.

Jubilej će proslaviti baš onako kako je oduvek želela, sa svojom publikom.

– Sve ove godine želela sam da dočekam rođendan s publikom. Sada nema pravila, jedva čekam da pevam na koncertu. Prvi put sam uzela nešto čime bih želela da se predstavim publici za svojih 40 godina karijere – kaže Ana.

Nova sezona Zvezde Granda

Bekuta se uveliko priprema i za novu sezonu emisije "Zvezde Granda".

– Ja ću dati sve od sebe da i ova sezona bude kakve su bile i prethodne. Zvezde Granda mogu da postoje i bez svih nas, jer je to brend koji je odavno osvojio publiku. Nebitni su članovi žirija, ovo je format koji živi sam po sebi. Marija Šerifović i Dragan Stojković Bosanac će nedostajati, ali oni su imali svoje želje, koje poštujem – ističe ona.

Karte za drugi koncert su već u prodaji, a sudeći po komentarima na društvenim mrežama interesovanje ne jenjava.

Milica Stanojević

