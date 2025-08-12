Slušaj vest

Aleksandra Subotić već neko vreme provodi u Crnoj Gori sa decom i suprugom.

Bivša rijaliti učesnica sada se oglasila na Instagramu i otkrila koliko je bila uplašena zbog vatrenih stihija na primorju.

Uplašena

Aleksandra se oglasila na mrežama i otkrila da je tokom prethodne noći nestala struja.

Aleksandra Subotić se oglasila iz Crne Gore Foto: Instagram

- Fobija! Nestala struja u celim Bečićima. Sreća da smo izašli iz stana 2 minuta pre nestajanja - inače bi dobila fras. Napolju je vrlo opasno za šetnju s decom, ne radi ulično osvetljenje. Mi smo imali negativno iskustvo sa gospođom koja vozi auto i ne vidi decu na pešačkom prelazu - napisala je na Instagram storiju.

Usledio je i video sa ulice.

Aleksandra Subotić uplašena zbog požara u Crnoj Gori Foto: Instagram

- Srećom struja je došla, ali vreme je horor - duva izrazito topao vetar, bukvalno se znojiš dok šetaš. Kao da ste u paklu - ne znam kako bih drugačije opisala, totalno neprirodno - govorila je Subotićeva.

Grmi u bikiniju

Aleksandra je nedavno objavila fotografiju iz Crne Gore gde ju je retko ko u prvi mah prepoznao.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Subotić Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva, Printscreen/Instagram/sandrasuboticss, Printscreen

Iako je kuburila sa kilogramima, liniju je dovela do savršenstva, te je pokazala izvajano telo u bikiniju.

