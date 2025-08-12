Slušaj vest

Goga Sekulić nastavlja da dominira crnogorskim primorjem. Za iskusnu pevačicu se može reći da vlada i dnevnim i noćnim žurkama, pa je i juče napravila lom u Ulcinju.

Gde je Goga tu je dobar provod

Drži čas na plaži

Pevačica je ove sezone glavna zvezda kada su u pitanju provodi koji obeležavaju letnje odmore.

Sekulićeva je nedavno nastupala u jednom plažnom klubu u kojem svake godine obori rekord po broju posetilaca, a tako je bilo i ovaj put.Zbog velikog interesovanja Goga je već nekoliko puta pevala u ovom lokalu i uvek je bilo krcato. Najviše je bilo mlađe publike, tinejdžera, koji su znali svaki Gogin hit i uglas pevali s njom, poput pesama "Ljubavnica", "Može, može", "Mesečar", "Rekord sam oborila", "Vuče lopove" I druge. Očekivano, najveći delirijum nastao je kad su se čuli prvi taktovi hita "Gaćice".Posebnu pažnju na fotografijima i snimcima provlači jedan dečak kojeg je otac doveo na nastup i stavio mu lanac oko vratu da bi ispoštovao pevačicin nadimak "Goga mafijasica".

Goga Sekulic delila Donji ves na nastupu u Crnoj Gori Izvor: Instagram

Tradicija se ne menja

Najveći haos na nastupima Sekulićeve nastaje kada krene njena pesma "Gaćice". Publika tada raznih uzrasta skandira "S*ks, droga, Sekulić Goga", a pevačica za to vreme sa bine baca donji veš. Ovog puta bilo je nešto drugačije!. Nekoliko devojaka i momaka iz publike doneli su gaćice i bacali ih dok je Goga pevala, a ona je uzela jedan donji veš i stavila ga obožavateljki na glavu.

Ovaj performans postao je već tradicionalan kad je Sekulićeva u pitanju, a izvodi ga svaki put tokom letnje turneje kada peva najveći hit u karijeri.