GOGA SEKULIĆ OKAČILA DEVOJCI DONJI VEŠ NA GLAVU! Omladina u transu, ovakav provod još nisu doživeli (VIDEO)
Goga Sekulić nastavlja da dominira crnogorskim primorjem. Za iskusnu pevačicu se može reći da vlada i dnevnim i noćnim žurkama, pa je i juče napravila lom u Ulcinju.
Gde je Goga tu je dobar provod
Drži čas na plaži
Pevačica je ove sezone glavna zvezda kada su u pitanju provodi koji obeležavaju letnje odmore.
Sekulićeva je nedavno nastupala u jednom plažnom klubu u kojem svake godine obori rekord po broju posetilaca, a tako je bilo i ovaj put.Zbog velikog interesovanja Goga je već nekoliko puta pevala u ovom lokalu i uvek je bilo krcato. Najviše je bilo mlađe publike, tinejdžera, koji su znali svaki Gogin hit i uglas pevali s njom, poput pesama "Ljubavnica", "Može, može", "Mesečar", "Rekord sam oborila", "Vuče lopove" I druge. Očekivano, najveći delirijum nastao je kad su se čuli prvi taktovi hita "Gaćice".Posebnu pažnju na fotografijima i snimcima provlači jedan dečak kojeg je otac doveo na nastup i stavio mu lanac oko vratu da bi ispoštovao pevačicin nadimak "Goga mafijasica".
Tradicija se ne menja
Najveći haos na nastupima Sekulićeve nastaje kada krene njena pesma "Gaćice". Publika tada raznih uzrasta skandira "S*ks, droga, Sekulić Goga", a pevačica za to vreme sa bine baca donji veš. Ovog puta bilo je nešto drugačije!. Nekoliko devojaka i momaka iz publike doneli su gaćice i bacali ih dok je Goga pevala, a ona je uzela jedan donji veš i stavila ga obožavateljki na glavu.
Ovaj performans postao je već tradicionalan kad je Sekulićeva u pitanju, a izvodi ga svaki put tokom letnje turneje kada peva najveći hit u karijeri.