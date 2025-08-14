Slušaj vest

Sedam godina je prošlo bez legendarnog pevača narodne muzike Sinana Sakića, a njegove pesme se pevaju i dan danas. Iza sebe je ostavio mnoštvo hitova.

Foto: Dragana Udovičić

Sinan je bio i ostao prepoznatljiv po posebnoj emociji i boji glasa koja je pri prvom slušanju imala moć da dodirne publiku pravo u srce.

Preko 40 godina je bio u braku sa Sabinom Sakić koja je nedavno za medije govorila o njihovoj velikoj ljubavi ali i poštovanju.

Foto: Damir Dervišagić

Sabina i Sinan su iz ljubavi dobili dvoje dece Alena Sakića i Đulkicu Sakić, a pevač je iz prethodnih brakova imao dva sina, Rašida i Meda Sakića.

Foto: Damir Dervišagić

Alen Sakić

Alen Sakić je vrhunac svoje popularnosti doživeo u saradnji sa Stefanom Đurićem Rastom, a sa samo šest godina zadobio je teške opekotine zbog čega ga je otac vodio čak u Indiju na lečenje, međutim, ožiljci na njegovom licu su i danas vidljivi.

Sakići su prvi put otišli u Indiju 1996. godine, zbog Alenovih teških povreda, a narednih nekoliko godina su joj se uvek vraćali.

Foto: Profimedia

Tamo su upoznali duhovnog vođu Sai Babu, te su često boravili u njihovom hramu. Meditacije su ih opuštale i smirivale, a Sai Baba je dosta pomogao i tada malon Alenu.

Sinan je bio opčinjen načinom života u Indiji. U jednom indijskom gradiću pre nekoliko godina je kupio i kuću, ali ju je 2017. porodica Sakić prodala. Njihova ćerka studirala je menadžmet u Indiji i živela u toj kući. U Indiju su često odlazili Sabina i Sinan, što zbog ćerke, što zbog želje da uživaju u njihovom načinu života.

Ipak, iako su roditelji ćerci savetovali da ostane u toj zemlji, ona se zbog ljubavi vratila u Srbiju. Zbog nemogućnosti održavanja kuće i čestih putovanja, zbog zdravstvenog stanja i godina, Sakići su kuću prodali.

Foto: Dragana Udovičić, Printscreen/Facebook

Đulkica Sakić

Đulkica Sakić poznata je po britkom jeziku, a za oca je bila posebno vezana. Loši odnosi među Sinanovom decom su je izuzetno pogađala, a u vreme problema sa Rašidom, pokojnim problematičnim bratom otkrivala je jezive detalje odnosa sa porodicom.

Sin pokojnog pevača Sinana Sakića, Rašid Sakić (45), poznatiji kao Ćelo, iznenada je preminuo u zatvoru Sremska Mitrovica, gde je bio na izdržavanju kazne od tri godine zbog razbojništva.

Foto: Zorana Jevtić

Rašid Sakić

Sin pokojnog pevača bio je problematičan i često je upadao u probleme sa policojom i bio je i na poternici. Pre tri godine ga je policija uhvatila kako divlja automobilom po Loznici i kako je imao poternicu odmah je upućen na izdržavanje kazne.

Bio je višestruki povratnik, a poslednji put je uhapšen u januaru 2019. godine zbog sumnje da je u centru Loznice s prijateljem Milanom C. (36) pretukao i opljačkao krojača V. M. (34). Posle hapšenja određen mu je pritvor, kada je prebačen u kućni zatvor s nanogicom. On je tada osuđen na sedam meseci kućnog pritvora.

- Protiv njega se vodi postupak zbog razbojništva, odnosno zbog sumnje da su opljačkali krojačku radnju. Navodno, pošto su uzeli sav novac koji su pronašli kod krojača, otišli su u obližnji kafić i naručili piće. Upravo u tom kafiću policija ih je i uhapsila - rekao je tada izvor za Kurir.

On navodi da posle određivanja kazne Sakić nije smeo da napušta prostorije kuće u kojoj je boravio bez odluke suda u Loznici.

U podužem dosijeu, Rašid Sakić ima krivična dela posedovanje i prodaja droge, razbojništvo, nasilno ponašanje, ali i ubistvo Dragoljuba Despotovića Drajinog.

Foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

Đulkica je svojevremeno tvrdila da je Rašid silovatelj i apelovala da je on čovek koji je opasan po okolinu.

- Volela bih da se što pre promene zakoni o silovanju i silovateljima na našim prostorima jer ja godinama decu ne smem nigde bezbedno da pustim da šetaju. Moj brat Rašid je prvi silovatelj. Čovek iza sebe ima sedam ili osam silovanja, možda i 20 nisam sigurna, a nikad za to nije dobio adekvatnu kaznu. Je l' vi shvatate da za njega godinama zakon kao da nije postojao? Taj čovek ima mnogo ljudi koji rade za njega, postoje policijski izveštaji u kojima jasno stoji da je silovatelj. Zbog njega nisam smela da kročim u Srbiju. Videla sam dokumente svojim očima. Ja nisam mogla da kročim u našu zemlju zbog straha da će ko zna šta da mi uradi. Nemam strah zbog sebe, ali imam decu i porodicu. Ne mogu njih da izlažem bilo kakvoj opasnosti - ispričala je Sinanova naslednica tada.

Foto: Printscreen

Sinanova supruga je nedavno govorila da je svesna da je njihovu kuću upravo zapalio Rašid ali da ga se nije plašila.

- Morala sam da uzmem pare na kamatu. Samo dok se ne snađem, naravno sve sam vratila. 40 godina smo Sinan i ja bili u braku i više... Rašid, njegova devojka imali su sastanke kako da mi oduzmu sve, Medo mi je to rekao njegov brat... Bio je prisutan... Pričali su da će zapaliti kuću, mislim da se Sinan okrenuo u grobu. I posle toga sam mu prepisala stan jer sam tako obećala. Sinan je napisao u testamentu da će me prokleti ako to uradim, ali sam eto, uradila... I nakon što je zapalio kuću prepisala sam mu stan ali ne zato što ga se plašim. Ne plašim se ja njega, samo Boga... Da je došao, ja bih mu presudila na kapiji, jer ne postoji delo koje on nije počinio - otkrila je Sabina.

Rašid Sakić (45), sin pokojnog pevača Sinana Sakića, preminuo je u KPZ Sremska Mitrovica 2023. godine, a uzrok smrti nije poznat.

1/6 Vidi galeriju SILOVAO, UBIJAO, ZAPALIO KUĆU, PA UMRO U ZATVORU Tragične sudbine Sinanove dece: Zbog Alena išao u Indiju, Đulkica optužila brata Foto: Dragana Udovičić, Petar Aleksić, Ivan Gajić

Podsetimo, Sabina je podigla Sinanu grobnicu kakvu niko do sada nije video na ovim prostorima u znak ljubavi i poštovanja. Njegovu večnu kuću obilaze ljudi sa raznih delova sveta, a cifra koju je morala da izdvoji iznosi oko 20.000 evra.

Bonus video: