"VANDALI SU TOKOM NOĆI RAZBILI STAKLO" Oglasio se Adam Adaktar nakon što mu je uništen salon
Lokal na Vračaru Adama Adaktara tokom noći je razbijen.
Adam Adaktar ovim povodom oglasio se za medije i rekao da je šteta velika.
- Vandali su tokom noći razbili staklo na mom lokalu. Policija je obaveštena, istraga je u toku. Na Vračaru se to dešava, moj lokal je još jedan u nizu, jedini je problem što su naša stakla jako skupa, pa je šteta velika - poručio je Adam.
Da podsetimo, ispred salona lepote, svuda je staklo.
Inače, Adaktar kaže da je razbijeno četiri stakla, koja koštaju po 7.000 evra, što ukupno iznosi 28.000 evra.
Imaju luks vilu na Dedinju
Adam Adaktar nesvakidašnjim izgledom i izjavama, skrenuo je pažnju javnosti na sebe, a često se hvali i svojim raskalašnim životom.
Za samo pet godina Adam je otvorio nekoliko lokala na najtraženijim lokacijama u Beogradu.
Kako je pisao "Pink", Adaktarovi su vlasnici nekoliko luks nekretnina u Beogradu, a ona koja najviše upada u oči je vila na Dedinju sa velelepnim dvorištem i bazenom.
Kako se šuška u beogradskim krugovima vrednost Adaktarove vile u kojoj živi sa svojim ženom Anđelom i njehovo četvoro dece je čak 3.000.000 evra.
Prema tvrdnjama dobro obaveštenog izvora bliskog čuvenoj porodici njihova luksuzno opremljena vila ima čak 700 kvadrata i opremljena je najskupjim nameštajem naručenim u inostranstvu.
Vozni park od 500.000 evra
Život na visokoj nozi Adaktara pokazuje i vozni park ove imućne porodice koji se procenjuje na više od pola miliona evra. Svi se sećamo otkrivanja pola prvog Adamovog deteta, kada je njegov džip marke „Maserati“ bio ofarban u svetlo plavu boju. A onda je njegova majka Alis za otkrivanje pola trećeg deteta, isti taj automobil ofarbala u svetlo roze boju, bez Adamovog znanja što ga je veoma razljutilo - pisao je "Pink".
