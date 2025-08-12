Slušaj vest

Lokal na Vračaru Adama Adaktara tokom noći je razbijen.

Adam Adaktar ovim povodom oglasio se za medije i rekao da je šteta velika.

- Vandali su tokom noći razbili staklo na mom lokalu. Policija je obaveštena, istraga je u toku. Na Vračaru se to dešava, moj lokal je još jedan u nizu, jedini je problem što su naša stakla jako skupa, pa je šteta velika - poručio je Adam.

Da podsetimo, ispred salona lepote, svuda je staklo.

Adam Adaktar, razlupan lokal na na Vračaru
Razlupan lokal Adamu Adaktaru na Vračaru Foto: ATA Images Instagram

Inače, Adaktar kaže da je razbijeno četiri stakla, koja koštaju po 7.000 evra, što ukupno iznosi 28.000 evra.

Imaju luks vilu na Dedinju

Adam Adaktar nesvakidašnjim izgledom i izjavama, skrenuo je pažnju javnosti na sebe, a često se hvali i svojim raskalašnim životom.

Za samo pet godina Adam je otvorio nekoliko lokala na najtraženijim lokacijama u Beogradu.

Kako je pisao "Pink", Adaktarovi su vlasnici nekoliko luks nekretnina u Beogradu, a ona koja najviše upada u oči je vila na Dedinju sa velelepnim dvorištem i bazenom.

Ovako izgleda dom porodice Adaktar Foto: Printsceen, Printscreen/Instagram

Kako se šuška u beogradskim krugovima vrednost Adaktarove vile u kojoj živi sa svojim ženom Anđelom i njehovo četvoro dece je čak 3.000.000 evra.

Prema tvrdnjama dobro obaveštenog izvora bliskog čuvenoj porodici njihova luksuzno opremljena vila ima čak 700 kvadrata i opremljena je najskupjim nameštajem naručenim u inostranstvu.

Vozni park od 500.000 evra

Život na visokoj nozi Adaktara pokazuje i vozni park ove imućne porodice koji se procenjuje na više od pola miliona evra. Svi se sećamo otkrivanja pola prvog Adamovog deteta, kada je njegov džip marke „Maserati“ bio ofarban u svetlo plavu boju. A onda je njegova majka Alis za otkrivanje pola trećeg deteta, isti taj automobil ofarbala u svetlo roze boju, bez Adamovog znanja što ga je veoma razljutilo - pisao je "Pink".

