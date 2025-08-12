Pevačicine drugarice priredile su joj iznenađenje na brodu usred bela dana kada je počela slavlje i žurka
BROD, VATROMET, ŠAMPANJAC... Milica Pavlović u Švajcarskoj proslavila rođendan, šok iznenađenje je dočekalo i u restoranu (FOTO)
Pevačica Milica Pavlović proslavila je rođendan u Švajcarskoj, a njene prijateljice su joj priredile žurku iznenađenja na brodiću, gde su nazdravljali šampanjcem.
"Hvala svima na predivnim željama... Volim vas... Ne zamerite, malo sam popila... Jer valja se kažu...", napisala je seksi senjorita u opisu.
Milica Pavlović proslavila 34. rođendan Foto: Printscreen/Instagram
Žurku je pevačica nastavila u restoranu, gde je duvala svećice i zamislila želju.
- Slavim život sa svim dobrim i lošim stvarima koje nosi... Jer volim ga", napisala je Milica na svom Instagramu.
