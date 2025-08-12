Slušaj vest

Elena Kitić je proslavila rođendan sa svojim najbližim prijateljima i saradnicima.

Ćerka Mileta Kitića i Marte Savić napravila je gala žurku tim povodom.

Zavodljivi ples

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i video snimci sa proslave, a Elenin zavodljivi ples privukao je najviše pažnje.

1/5 Vidi galeriju Elena Kitić proslavila rođendan u luksuznoj vili na Avali Foto: Instagram

Sa svojim prijateljem Stefanom Radivojevićem je zanosno zaplesala i to potpuno bosa, a njena uska haljina istakla je sve obline. Ako je sudeći po ovom snimku, atmosfera je bila nezaboravna.

Slavlju su prisustvovali i njeni roditelji, kao i dečko Mihajlo Mixa Vujić.

Elena Kitić uživa sa dečkom na proslavi rođendana Foto: Instagram

Na društvenim mrežama podelio je romantičnu fotografiju i napisao: "Srećan rođendan ljubavi".

Najskromnija na estradi

Naslednica Mileta Kitića, pevačica Elena Kitić ubedljivo vozi najskromniji auto na estradi.

Naime, ona je vlasnica automobila „mercedes CLK 00“ kabrio, a njegova cena se na sajtovima kreće od 3.500 evra do 6.000 evra, te je pevačica odlučila da pazari baš ovaj auto, iako po mišljenju mnogih može sebi da obezbedi besnu mašinu.

Kako se ranije pisalo Elena je i te kako zadovoljna svojim autom, iako su joj čak i roditelji nudili da ga promeni u bilo kom trenutku, samo ako to bude želela.

Elena prati svetske modne trendove: