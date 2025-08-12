Dragana Mirković će za nekoliko meseci postati baka. Prvo unuče najveće muzičke zvezde biće devojčica. Supruga njenog sina Marka Bijelića, Melani, u petom mesecu trudnoće je, a njene drugarice su na društvenoj mreži otkrile da je beba ženskog pola.

Bajkovito venčanje

U porodici je neizmerna radost zbog proširenja porodice i svi se raduju bebi koju jedva iščekuju.

- Ja sam danas sigurno najsrećnija žena na svetu jer mogu da i zvanicno potvrdim da cu postati baka. Melani, izabranica mog sina Marka nam je svima donela neopisivu radost kada nam je saopštila da je u blagoslovenom stanju. Hvala svima na lepim željama i čestitkama a ovu priliku bih iskoristila i da kažem kako je ovo sve što ću po ovom pitanju reći. Pošto se ni jedno od njih ne bavi javnim poslom, a i pošto je ona sada u osetljivom periodu, pisanje i pričanje o tome predstavljace stres za Melani, i zato molim sve za razumevanje i da se ne bave daljim iznošenjem informacija i spekulacija o njihovim životima - izjavila je Dragana.

Sve je bilo na nivou

1/5 Vidi galeriju Pevačica je uvek tu za porodicu Foto: Printscreen/Instagram



Venčanje Marka Bijelića i njegove izabranice upriličeno je sredinom juna u tajnosti, daleko od očiju javnosti, a prve fotogrfije koje su osvanule na društvenim mrežama otkrile su da je rec o pravoj bajci. Iako je Dragana nedavno nagovestila da se priprema velika porodicna proslava, porodica Bijelic uspela je da do samog kraja sacuva tacan datum i lokaciju vencanja. Sve je bilo organizovano u stilu kraljevske elegancije. Ceremonija se odigrala u prelepom vrtu porodicnog dvorca "Ebenfurt", a celokupna dekoracija bila je inspirisana kraljevskom elegancijom u belim i zlatnim tonovima, sa pažljivo postavljenim detaljima i inicijalima mladenaca, M&M, kao dominantnim motivom.



Radno leto



Melani je za ovu priliku nosila raskošnu vencanicu sa dugim velom, nalik na pravu princezu, dok se Bjelić odlucio za sofisticirano sivo odelo, kojim je zadržao klasicnu eleganciju, ali i lični pečat.

Uvek nasmejana

1/5 Vidi galeriju Pevačica je spremna za važnu životnu ulogu Foto: Privatna Arhiva, Dusan Cakic, Instagram



Dragana je ovo leto provela radno, imala je posećene koncerte širom zemlje, a sada se polako porodica priprema za najvažniji dan u njihovim životima.

Iz pr tima Mirkovićeve su nam potvrdili ove inforamacije.