Voditeljka Marija Veljković već neko vreme uživa u ljubavi sa glumcem Rastkom Jankovićem, koji je najpoznatiji po svojoj vezi sa pevačicom Jelenom Lalović poznatijom kao Jellena.

Ljubav pre Marije

Inače, može se reći da je Rastko "slab" na plavuše, pa je pre mnogo godina bio u vezi sa pevačicom Jellenom. Oni su bili u ljubavi pune tri godine, a onda su se razišli.

- Moja i Jellenina veza bila je veoma burna i trajala je tri lepe godine. Neke novine su počele da izmišljaju priču da sam raskinuo sa Jellenom zbog navodne veze sa voditeljkom Mašom Samardžijski. Moram da ih razočaram, jer je Maša moja dobra prijateljica i godinama ima momka koga veoma poštujem. Razlozi za moj i Jellenin raskid su sasvim drugi. Posle Jellenine australijske turneje došlo je do spontanog i kulturnog prekida. Mi se i dalje redovno čujemo 'po australijskoj liniji'. Jellena mi povremeno i dalje spremi palačinke sa šunkom i sirom, specijalitet koji sam je ja naučio da pravi. Krivo mi je što više ne sluša moje modne savete, pa je počela da se malo grandovski oblači - govorio je svojevremeno Rastko.

Inače, Jellena se posle Rastka udala, dobila sina i već nekoliko godina uživa u porodičnom životu.

Mirna luka sa voditeljkom

Rastko je pronašao sreću sa voditeljkom, a njeno troje dece iz prvog braka imaju svu njegovu ljubav.

O tome koliko je ljubav Marije Veljković i Rastka Jankovića jaka i koliko je on privržen njenim naslednicima voditeljka je svojevremeno otkrila za medije.

- Imaju lep, drugarski odnos. Baš onakav kakav treba da bude. Prihvatila su ga kao da se oduvek znaju. Postavljali su pitanja i na sva sam im iskreno odgovorila.

- Nikada ih ne lažem. Posle razvoda nisam razmišljala o novoj ljubavi, a kad sam se zaljubila, znala sam da će sve biti u redu - istakla je Marija.

