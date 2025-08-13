Slušaj vest

Ruška Jakić jedna je od najomiljenijih TV lica svih generacija.

WhatsApp Image 2025-08-12 at 15.50.02_3ef5b7df.jpg
Foto: Printscreen/Instagram

Legendarna novinarka nedavno je odlučila da pokrene privatni biznis i da dobro unovči svoje čuvene citate, koji su decenijama hit na mrežama i među narodom.

- Dobro jutro, lutko! Lutko, prvo se našminkaj, pa kreni u kupovinu! Napravim sebi nes i kažem: "Lutko, život je pred tobom!" Neki me vole, neki me mrze, ali ja za sebe mislim da sam fantastična! Glasam za ljubav, ali neka se nekretnine vode na mene! Carice nikad ne stare! Mladi muškarci su kao kivi. Zeleni, puni vitamina i osvežavaju! - samo su neki od citata koje Ruškini fanovi mogu sada da ponesu na majicama, ali i na torbama, neseserima i šoljama.

Praznične fotografije koje su oduševile javnost Foto: Zorana Jevtić

Kako smo saznali, prodaja ide fantastično, a novost je i da Ruška sada ima svoj zvanični Instagram i Tiktok nalog.

- Dragi moji, često ste me pitali koji je to moj brend. Od sada, imam jednu novost za vas. Bićete deo mog brenda jer se pojavila kolekcija "Ja Ruška". Možete i vi biti deo te kolekcije. Pozdravljam sve fanove koji su u moje ime otvorili nekoliko lažnih Instagrama. Želim vam sve najbolje u životu. Ali da znate, od sada jedini pravi Instagram je "Ja Ruška" - istakla je Jakićeva.

WhatsApp Image 2025-08-12 at 15.50.01_e35f2ec0.jpg
Foto: Printscreen/Instagram


Kurir.rs

 Ruška Jakić glavna zvezda na Tiktoku:

"NA TIKTOKU SAM GLAVNA, A SVI MISLE DA SAM ODLEPILA" Ruška Jakić kod Gajića o tajnom uhodi: Znači, on me PRATI 24 SATA! (VIDEO) Izvor: Kurir TV