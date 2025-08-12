Slušaj vest

Pobednik "Farme 8" Kristijan Golubović važi za žestokog momka sa beogradskih asfalta, koji se devedesetih godina družio sa najopasnijim momcima iz podzemlja i zbog kriminalnih aktivnosti odslužio više zatvorskih kasni.

Nikada nije stideo da govori o svojoj prošlosti, ali je takav život ostavio i za sebe, pa danas zarađuje legalno iako povremeno dobija ponude sa one strane zakona.

- Ponuđen mi je "posao" od 200.000 evra u susednoj državi. Čovek nosi kesu para tu i tu, tipovan je, sačekamo ga i izlupamo. Tip mi kaže: "Ti znaš brate kako se to već radi. Uzme se kesa, daj meni šta daš 50 - 60 hiljada, ne moraš da mi daš čak ni pola, ostalo sve ide tebi". Ja sam mu rekao: "Hvala brate, ne treba" - ispričao je Golubović, pa dodao:

- Zaradiću tih 200.000 do kraja godine lagano, legalnim putem, ali ću znati da mi na vrata neće zakucati niko uniformisan sem poštara.

Želi treće dete

Kristijan je buran život zamenio porodičnom idilom u kojoj uživa sa vanbračnom suprugom Kristinom Spalević i njihovo dvoje dece, a od kako je izašao iz rijalitija ubeđuje suprugu da prošire porodicu.

Inače, Maja Marinković i Kristijan Golubović sreli su se u jednoj radnji, a ona je snimila kako je protekao susret. Maja je objašnjavala na snimku da je došlo do incidenta, kada ju je napao insekt.

- Koja je ovo šifra? Pogledajte - pričao je Kristijan Maji, dok joj je pomerao kosu sa lica:

- Ljudi, ujela me je pčela, odnosno osa! - rekla je ona.

- Evo, ovde, i ovde - pokazao je Golubović.

