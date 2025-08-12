Slušaj vest

Voditeljka "Elite", Ana Radulović progovorila je o sukobu sa Anđelom Đuričić, te istakla da su sada u korektnim odnosima.

- Nisam ja nikada rekla da je ona mene blokirala, čini mi se da sam rekla da me je izbacila iz prijatelja. Nisam nikad videla da sam blokirana. Pratimo se sada, znaš kako to ide, ona tada nije dolazila, tada je bila jako teška sezona iza nje i svi ti događaji, ja nikome ne uzimam za zlo. Možda je zamerila što sam rekla da ljudi koji su diskvalifikovani neće dolaziti u emisije. Znala sam da će i to da dođe na svoje - rekla je Ana Radulović za "Pravo lice estrade".

Inače, Anđela Đuričić je osvojila drugo mesto u Zadruzi 8Eliti, dok je pobedu odneo njen dečko Nenad Marinković Gastoz.

Podsetimo, Anđela Đuričić je u Crnoj Gori bila sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. Njena porodica je upoznala njenog novog dečka, a bivša rijaliti učesnica je odmah podelila fotografiju sa zajedničkog ručka.

Gastoz pobesneo zbog Anđelinih golih snimaka

- Kao da je krala organe, vi ste bre iz Amerike i valjda ste malo unapređeni? Sad treba da šutnem devojku u koju sam se zaljubio jer je neko iskoristio njenu dobru volju. Sve devojke koje su tako na*ebale treba tako da se bace u Dunav i da se nikada više ne zaljube - ironično je rekao Gastoz.

