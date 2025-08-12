Slušaj vest

Rada Manojlović nastupa punom parom, a mrežama se sve češće pojavljuju snimci na kojima se vidi kako ona peva pod šatrom.

Iako mnoge njene kolege izbegavaju da pevaju baš na takvim mestima, Rada se toga ne stidi i čak ističe da su sve velike zvezve svoje karijere započele baš ispod šatre.

- Kakvo je vreme došlo, mnogi će pod šator. Šalim se naravno, velike zvezde su počele i pevale pod šatrom, ja to volim ja pevam gde su ljudi - rekla je Manojlovićeva.

Manojlovićeva se zatim dotakla i svog bivšeg dečka Milana Stankovića koji se ovih dana provodi na crnogorskom primorju. Rada se čak našalila i rekla da je videla da uživa na jahtama, dok ona sa druge strane peva pod šatrom.

- Ja sam mu pisala pre par dana, ali mi nije odgovorio. Vidiš on na jahti, a ja pod šatrom. Neka se on provodi i tako i treba, ja sam tu pa sam tu, javiće se kada bude mogao - rekla je ona voditelju Boži Dobriši za Pink.

- Rada je Milanu finansijski pomogla da izađe iz Grand produkcije, a on se za pet godina veze nije udostojio da jednom dođe kod nas. Moja ćerka je odlazila kod njega na slave i proslave, a on kod nas nije došao nikada. To sam mu jako zamerio - bio je iskren Rade koji je potom priznao da je iznenadio Stankovićev odlazak u manastir.

