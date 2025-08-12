Slušaj vest

Pevačica Marija Šerifović trenutno je na odmoru odakle se rano jutros oglasila i od svojih pratioca je zatražila pomoć.

Naime, nakon što je loše sanjala, Marija je od njih tražila da joj pomognu kako to da reši i ujedno da joj kažu da li se i njima to dešava.

- Da li vi sanjate katastrofe? Raznorazne! Ako ima neka bolnica, nešto za ovaj problem javite. Nekakav Afrički vrač. Šta god brate mili, šta god - napisala je Marija.

Foto: Printscreen

Napustila žiri "Zvezda Granda" posle 10 godina

Pevačica se nedavno oglasila na svom Instagram profilu gde je otkrila da više biti deo žirija popularnog takmičenja.

- Lutke moje, sigurna sam da u nekoliko rečenica nikako ne mogu stati sve emocije koje osećam dok ovo pišem. Nakon 10 godina provedenih u žiriju emisije "Zvezde Granda", osećam da je došao trenutak da zatvorim ovo važno poglavlje mog života i karijere. Sve ove godine su bile mnogo više od posla. Bilo je to jedno veliko, nezaboravno iskustvo - puno smeha, suza, rasprava, nadanja i neverovatnih mladih ljudi koji su me inspirisali i podsetili zašto muzika ima moć da menja živote. Kroz sve ove sezone rasla sam i kao umetnik i kao čovek. Imala sam tu sreću da učim ovaj nas posao od najboljeg. Od mog Saleta, koji bi se danas sigurno sa mnom posvađao - napisala je Marija, pa nastavila:

1/5 Vidi galeriju Marija Šerifović, prvo veče finala ZG Foto: M.P./ATAImages

- Hvala ti na šansi da budem deo ovog neba. Bila je čast, direktore! Hvala svima vama koji ste mi poklonili poverenje, koji ste me slušali i ponekad trpeli, hvala što ste verovali da moje reči imaju smisla. Hvala kandidatima koji su u moj život doneli toliko lepih trenutaka i podsetili me šta znači boriti se za svoj san. Novom direktoru, kao i celokupnoj ekipi koja stvara ovaj šou, želim puno sreće i još mnogo uspešnih sezona! Ipak, posle svega, puno mi je srce kad znam da smo se rastali uz iskrene zagrljaje, kao prijatelji i kolege koje su mnogima pomogli da ostvare svoje snove. A vi što ostajete za tim stolom znam da ću vam nedostajati! Čak ćete i vi meni. Iskreno čestitam Nikoli Stanišiću, nadam se da će pametno iskoristiti ovu veliku odskočnu dasku koju je dobio! Naravno i Ceci, koja ga je ovih godinu dana vodila na pravi način - napisala je Marija.

