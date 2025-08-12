Slušaj vest

Istaknuta rijaliti učesnica Ena Čolić poznata je posvom oštrom i surovom jeziku.

Iako je zauzela četvrto mesto u Eliti, mnogi su osudili brutalno vređanje mnogih učesnika, među kojima je i voditelj Bora Santana, te su tako njih dvoje suočili u emisiji.

Tokom njegovog izlaganja, Ena ga je prekinula:

- Barem nisam bila u braku, a da sam spavala na splavu kod Kineza sa tri, četiri žene u nedelju dana ili u isto vreme - rekla je rijaliti učesnica, aludirajući da je bio neveran Milici Kemez.

"Od nje ne može da se dođe do reči"

1/9 Vidi galeriju Bora Santana Foto: ATAIMAGES, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, Petar Aleksić

Nijednu drugaricu nema, ne druže se sa njom jer je svakoj skinula dečka - istakao je Bora.

Međutim, zbog netrpeljivosti između Ivana i Ene, Bora baš i nije imao prilike da govori.

- Od nje ne može da se dođe do reči - rekao je Santana.

- Doći ćeš do reči u devetoj sezoni, a došao si do reči u medijima više nego ikad jer ti je svaki intervju sa imenom "Ena Čolić" u naslovu. Seljačino idi kopaj po kontenjerima i skupljaj aluminijum jer ti to fizički priliči, a ne zbog nacionalnosti, što hoćete da mi podvalite - govorila je rijaliti učesnica.

1/4 Vidi galeriju Ena Čolić Elita finale elite 8 Foto: Pink

Ena Čolić bila je pod budnim okom javnosti u proteklom periodu dok je boravila u rijalitiju Elita.

Njen turbulentan odnos sa Jovanom Pejićem Pejom privlačio je veliku pažnju, a uprkos nadanjima svih da će bivši par pronaći zajednički jezik i dati ljubavi još jednu šansu, to se nije desilo.

Domaći mediji nedavno su uslikali Enu Čolić dok telefonira ispred zgrade Pink televizije, a izgledala je raspoloženo.

Bila je vidno sređena, nosila je pantalone od satena u boji pustinjskog peska, koje je iskombinovala sa belim topom, što je upotpunilo njen stajling.

Nakon što je napustila zgradu Pinka, Ena Čolić šetala je okolo i razgovarala sa nekim, izgledajući kao da nekog ili nešto iščekuje.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: