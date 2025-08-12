"OŽENJEN JE BIO SA ČETIRI DEVOJKE U ISTO VREME" Poznata starleta šokirala detaljima o Bori Santani, evo šta je radio Milici Kemez
Istaknuta rijaliti učesnica Ena Čolić poznata je posvom oštrom i surovom jeziku.
Iako je zauzela četvrto mesto u Eliti, mnogi su osudili brutalno vređanje mnogih učesnika, među kojima je i voditelj Bora Santana, te su tako njih dvoje suočili u emisiji.
Tokom njegovog izlaganja, Ena ga je prekinula:
- Barem nisam bila u braku, a da sam spavala na splavu kod Kineza sa tri, četiri žene u nedelju dana ili u isto vreme - rekla je rijaliti učesnica, aludirajući da je bio neveran Milici Kemez.
"Od nje ne može da se dođe do reči"
Nijednu drugaricu nema, ne druže se sa njom jer je svakoj skinula dečka - istakao je Bora.
Međutim, zbog netrpeljivosti između Ivana i Ene, Bora baš i nije imao prilike da govori.
- Od nje ne može da se dođe do reči - rekao je Santana.
- Doći ćeš do reči u devetoj sezoni, a došao si do reči u medijima više nego ikad jer ti je svaki intervju sa imenom "Ena Čolić" u naslovu. Seljačino idi kopaj po kontenjerima i skupljaj aluminijum jer ti to fizički priliči, a ne zbog nacionalnosti, što hoćete da mi podvalite - govorila je rijaliti učesnica.
Ena Čolić bila je pod budnim okom javnosti u proteklom periodu dok je boravila u rijalitiju Elita.
Njen turbulentan odnos sa Jovanom Pejićem Pejom privlačio je veliku pažnju, a uprkos nadanjima svih da će bivši par pronaći zajednički jezik i dati ljubavi još jednu šansu, to se nije desilo.
Domaći mediji nedavno su uslikali Enu Čolić dok telefonira ispred zgrade Pink televizije, a izgledala je raspoloženo.
Bila je vidno sređena, nosila je pantalone od satena u boji pustinjskog peska, koje je iskombinovala sa belim topom, što je upotpunilo njen stajling.
Nakon što je napustila zgradu Pinka, Ena Čolić šetala je okolo i razgovarala sa nekim, izgledajući kao da nekog ili nešto iščekuje.
