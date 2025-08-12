Slušaj vest

Voditeljka "Elite" Ana Radulović prošle godine obavestila je javnost da se razvodi od supruga, pevača Mirčeta Radulovića, sa kojim ima sina Kostu, a interesovanje za tim ne jenjava.

Oni su tada u zajedničkom saopštenju objasnili da razlog nije treća osoba, niti neka vrsta nasilja, kako bi stali na put spekulacijama.

- Jasno je da interesuje to ljude, da zbog toga i pitate. Vi privatno znate odgovore na sva ta pitanja - počela je priču nedavno voditeljka na Red tv-u.

- Okej sam. Nadam se da tako i izgledam. Radim, jurim, žurim, ne stižem da ne budem okej - objasnila je voditeljka.

Ona je istakla da treća osoba nije razlog zbog kog su se razveli.

- Ne, ne. Mi smo se odmah ogradili zbog toga, da ne bi ljudi nešto spekulisali i ostalo. Kada normalni ljudi dođu do zajedničkog rešenja i zajedničke odluke, tu nema prostora za te stvari - ponovila je voditeljka, a potom pojasnila svoju izjavu iz emisije "Amidži šou", koju su mnogi pogrešno protumačili.

- Videla sam u novinama naslove, pogrešno sam se izrazila. Htela sam da kažem da u svakom braku od samog početka kreću neki problemi koje do tada nismo imali, s obzirom na to da do tada nismo bili u braku. Ta prva godina braka, svi kažu da je to godina iskušenja... Ne mislim na treću osobu, već generalno, život je ozbiljniji, drugačiji. Smatram da svaki brak nosi određene probleme. Loše sam se izrazila, ljudi su pomislili da su mi od prvog trena krenuli problemi. Pa, ne bih bila deset godina u braku da je tako, Bože me sačuvaj - zaključila je voditeljka.

