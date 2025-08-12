Slušaj vest

Učesnik Zadruge, Stefan Karić svojevremeno je priznao da se pre nekoliko godina viđao sa Kristinom Kijom Kockar. O njihovom odnosu govorio je još u rijalitiju i isticao da je Kiji pomogao da kupi svoj prvi stan, a tada je ispričao kako su se upoznali i kako je tekla njihova priča.

"Nas dvoje smo se upoznali preko Instagrama. Tada sam bio kod kuće, nosio sam nanogicu i gledao sam Zadrugu, kada je ona posetila Slobu u rijalitiju zajedno sa Anabelom Atijas. Tad sam je zapazio. Počeo sam da joj lajkujem slike, pa i ona meni, i zapratili smo se. Možda sam ispao džukela i iskoristio sam trenutak njene slabosti dok je gledala Slobu kako je vara s Lunom. Tešio sam je... Među nama se sve spontano dogodilo, nikad nismo bili zvanično zajedno, nismo bili ni kombinacija, ali smo prijali jedno drugom. Viđali smo se dva-tri meseca, do njenog ulaska u rijaliti. Ispada da sam se viđao s njom dok je bila sa Slobom u braku, ali se ona u svojoj glavi već razvela od njega", ispričao je Karić tada i dodao da je Kiji tada pomogao da kupi stan.

1/7 Vidi galeriju Stefan Karić Foto: Petar Aleksić

"Završio sam joj da kupi stan, vidim da je srećna i zadovoljna i da je zavolela Zvezdaru. Kiju nikada više nisam sreo, iako živi dve ulice od moje kuće", rekao je Stefan, a nakon njega se oglasila i Kija.

1/7 Vidi galeriju Kija Kockar Foto: Pritnsceen/Instagram

"To se zove preporuka. Znaš nekog ko prodaje i uputiš drugu osobu. Otišla sam i kupila stan. Hvala na preporučenom. Divan je. Ostatak eseja ne komentarišem. Niti ću", poručila je Kristina tada.

Šavija ga optužila za nasilje

1/17 Vidi galeriju Ovako su izgledale povrede Nataše Šavije Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Nataša Šavija je u noći između 30. aprila i 1. maja 2023. godine, nakon svađe sa Stefanom Karićem, tvrdila da je doživela fizičko nasilje i prijavila aktuelnog zadrugara policiji.

Šavija je tada zadobila teške telesne povrede u predelu lica, a prema izveštaju lekara, njoj je bila polomljena jagodična kost i imala je nekoliko fraktura u predelu lica koje nisu mogle da se saniraju jednim zahvatom.

Karić je bio u pritvoru, a do sada su se nekoliko puta viđali na sudu.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: