Slušaj vest

Voditelj Darko Tanasijević je tokom emisije imao problem sa gostima Enom Čolić i Ivanom Marinkovićem, koji su sve vreme jedno drugom upadali u reč.

Voditelj Darko Tanasijević sinoć je vodio emisiju "Narod pita", a u studiju je nastao potpuni haos kada su gosti krenuli da se svađaju.

1/8 Vidi galeriju Voditelj rijalitija "Elita", Darko Tanasijević odgovarao je na pitanja pratilaca na društvenoj mreži Instagram svojevremeno. Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Bivši učesnici "Zadruge 8 Elite" su se sve vreme svađali i upadali jedno drugom u reč. Iako ih je voditelj tokom emisije upozoravao da to ne rade, oni uopšte nisu obraćali pažnju na njegove reči.

- Je l' mene ovde neko sluša, pa ovako ne mogu da radim - rekao je voditelj dok su se Ena i Ivan sukobili oko grubih reči i uvreda nastalih još u kući "Elite 8".

"Željka sam video, sa Lenom se nisam čuo"

1/9 Vidi galeriju Ivan Marinković finale elite 8 Foto: Petar Aleksić

Inače, Ivan Marinković je otkrio da se nakon rijalitija video sa sinom Željkom, dok sa Lenom nije u kontaktu.

- Posetio sam Željka. Ispao je haos što nisam otišao na more. Moj odnos sa Željkom je presavršen. Mislim da neću izgladiti odnose sa Miljanom, ja sam više tu bio sa Marijom i Sinišom, ja sam tu kad god treba i pomoći ću, to mi je obaveza - dodao je Ivan.

- Volim i Jelenu i Aleksandru i Gocu Tržan, ja sve bivše žene volim. Nisam se čuo sa Lenom, vidim da je na moru i majka malo... Nisam se čuo sa Lenom! Nadam se da će i ona da se udostoji da ostvarimo ponovo neki kontakt, preko poruka ili da se vidimo kako sam ja zahtevao godinama. Uticaj njene majke je višegodišnji unazad, tako da... Sa Gocom ne kontaktiram. Promenila je broj žiro računa na koji uplaćujem alimentaciju, pa se sa Gocom čula moja administratorka - rekao je Ivan o odnosu sa bivšom ženom Govom i ćerkom Lenom - rekao je Ivan.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: