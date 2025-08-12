Slušaj vest

Mina Kostić je nedavno završila u Urgnetnom centru, vidno bleda i iscrpljena. Nakon što su joj doktori obavili sve preglede, ona je puštena na kućno lečenje, a sada nam je rekla da je dobro, ali da mora da pije i dalje prepisanu terapiju.

- Pijem i dalje lekove, pijem terapiju moju. Dobro sam sada, Bogu hvala. Sve je u redu sada, Bogu hvala - rekla je Mina.

U javnosti se dosta pričalo o Mininom ljubavnom životu sa izvesnim Kasperom kog je upoznala preko društvenih mreža. Iako je svoj ljubavni život u jednom momentu dala na tacni, Kostićeva se potpuno povukla iz javnosti i zaćutala, pa je otkrila da li je sa partnerom u redu i da li su i dalje zajedno

- Po pitanju ljubavi je isto sve u redu - rekla je Mina, a na pitanje da li će se uskoro udati za Kaspera, ona nam je samo kratko ogovorila:

- To jedino Bog zna, jedini on zna. Odlučila sam da više ne pričam o svom privatnom životu, dosta je bilo.

Kriva sam za svoje ljubavne neuspehe

Naime, Mina je ranije pričala o ljubavnim neuspesima.

- Oni nisu krivi, mi smo to same birale. Očigledno sam ja bila mnogo jača od njih i oni nisu mogli da izdrže. Oni te vole, a ujedno te i mrze. Toliko su jadni bili u nekim trenucima da sam se prvo ljutila i bunila, a sada bih rekla hvala ti što sam naučila – rekla je pevačica koja ni nakon brodoloma nije izgubila veru u ljubav.

Posle 16 dana odlučila da ozvaniči vezu

- Pojavio se čovek mog života. On je jedna obično neobična osoba, Beograđanin, ali živi u Njujorku, tamo radi, ima firmu, ima radnike. On je moj Kasper, moj dobri duh – rekla je Mina.

- Dugo smo zajedno, šesnaest dana. On me kontaktirao preko Instagrama, voli me već 20 godina i nije imao hrabrosti tada da mi priđe i rekla sam mu: „Zašto si mi to uradio, do sad bi imali sigurno 3 dece“. Nikad nije kasno, čim dođe, radimo na tome.

