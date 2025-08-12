Slušaj vest

Učesnica rijalitija Sofi Tikačenko ima novog dečka, a u pitanju je drug Stefana Karića.

Sofi je u Eliti osvojila treće mesto, dok je pobedu odneo Nenad Marinković Gastoz, a drugo mesto pripalo Anđeli Đuričić.

Foto: Printscreen

Sada je pokazala kako joj misteriozni muškarac pomaže da obuče sandale, a svi su odmah pomislili da je u pitanju njen novi dečko.

Ovaj trenutak snimila je i javno se pohvalila, a svi su zaključili da se prema njoj ponaša kao prema kraljici.

Muškarac je imao crnu kosu i nosio je belu košulju.

Smuvala druga Stefana Karića

1/7 Vidi galeriju Stefan Karić Foto: Petar Aleksić

Sofi Tikačenko nedavno je priznala da ima novog dečka, Luku, koji je drug iz detinjstva Stefana Karića.

Odlučila je da nastavi dalje i pronašla je ljubav sa ovim novim partnerom

- Čovek nije u javnom životu, zove se Luka. Nije neki starac, ja nemam ništa protiv devojaka koje su sa starijim ljudima, ali ja više volim mlađe. Ima godina kao Stefan Karić. To je njegov drug iz detinjstva, sa kojim me je upoznao Stefan - ispričala je Sofi u emisiji.

Ulazi u Elitu 9

1/13 Vidi galeriju Elita Finale Elite 8 Sofi Tikačenko Foto: Pink

Nakon završetka rijalitija, Sofi je odlučila da svoj život nastavi u Beogradu.

- Da, hoću da ostanem u Beogradu, zato se i cimam i imam veliki haos, ali pomažu mi moji prijatelji koje sam u Eliti stekla, a to su Mića, Stefan i Mateja. Sad moram i da nađem gde da živim, neki stan, da ostanem tu. Meni se jako sviđa u Beogradu. Najviše bih volela da imam neku umetničku karijeru, u pravcu muzike i mode, da sve sklopim u jedno. Volim da imam više zanimanja, da radim jedno isto mi je dosadno - rekla je Sofi.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: