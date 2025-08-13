DEJANA ŽIVKOVIĆ OBJAVILA SLIKU U MINIJATURNOM BIKINIJU: Pokazala liniju posle porođaja, napali je da je na pragu anoreksije
Manekenka Dejana Živković, koja sa Filipom Simonovićem ima dvoje dece, otkrila je kako uspeva da zadrži vitku figuru, a da se ne odriče omiljene hrane. Kako kaže, njen način ishrane zasniva se na dugim pauzama između obroka – često ne jede ništa do popodnevnih sati.
Dejana je veoma aktivna na društvenim mrežama, a poslednjom objavom napravila je buru. Naime, na Instagramu je objavila fotografije u kupaćem kostimu, a njen izgled su svi komentarisali. Dok su jedni govorili da je na pragu anoreksije, drugi su je hvalili i rekli da izgleda nikad bolje.
- Koliko ljubomornih žena! Slomiše se na raznoraznim dijetama, a onda dođu da komentarišu ženu koja drži do sebe. Bravo lutko, svetski - glasio je jedan komentar.
S druge strane, neki misle da je Dejana previše smršala.
- Toliko je mršava, anoreksija kuca na vrata.. sta je ovde svetski kost i koža?! - glasio je komentar.
Jede i palačinke a mršavi
Dejana Živković (33) porodila se prošle godine, a tokom trudnoće se ugojila 20 kilograma.
- Evo da se osvrnem na autofagiju, Moj vid autofagije je sledeći - skoro je ponoć a pojela sam sve iz tanjira. Nakon toga sam pojela četiri palačinke sa nutelom. I verujte mi neću imati potrebe da jedem sve do 3-4 popodne. Ujutru popijem kafu, tokom dana dva, tri litra vode i tako iznova, sve do ručka. Kilogrami mi se prosto tope na ovaj način - poručila je manekenka koja je otkrila da ima 56 kilograma.
- Trenutno imam 56 kilograma i jedem šta poželim. Prirodno se držim nekog oblika autofagije, prvi obrok mi je tek ručak - pre toga ne jedem ništa, obično do 3-4 popodne. Tokom jutra pijem samo kafu i dosta vode. Od 4-5 popodne do uveče dok ne legne, stvarno jedem sve šta mi se jede, bez ikakvih pravila - rekla je ona i istakla da u trudnoći nije bila na ovakvom režimu.