Manekenka Dejana Živković, koja sa Filipom Simonovićem ima dvoje dece, otkrila je kako uspeva da zadrži vitku figuru, a da se ne odriče omiljene hrane. Kako kaže, njen način ishrane zasniva se na dugim pauzama između obroka – često ne jede ništa do popodnevnih sati.

Dejana je veoma aktivna na društvenim mrežama, a poslednjom objavom napravila je buru. Naime, na Instagramu je objavila fotografije u kupaćem kostimu, a njen izgled su svi komentarisali. Dok su jedni govorili da je na pragu anoreksije, drugi su je hvalili i rekli da izgleda nikad bolje.

- Koliko ljubomornih žena! Slomiše se na raznoraznim dijetama, a onda dođu da komentarišu ženu koja drži do sebe. Bravo lutko, svetski - glasio je jedan komentar.

Dejana Živković pozira na plaži u minimalističkom bež bikiniju

S druge strane, neki misle da je Dejana previše smršala.

- Toliko je mršava, anoreksija kuca na vrata.. sta je ovde svetski kost i koža?! - glasio je komentar.

Jede i palačinke a mršavi

Dejana Živković (33) porodila se prošle godine, a tokom trudnoće se ugojila 20 kilograma.

- Evo da se osvrnem na autofagiju, Moj vid autofagije je sledeći - skoro je ponoć a pojela sam sve iz tanjira. Nakon toga sam pojela četiri palačinke sa nutelom. I verujte mi neću imati potrebe da jedem sve do 3-4 popodne. Ujutru popijem kafu, tokom dana dva, tri litra vode i tako iznova, sve do ručka. Kilogrami mi se prosto tope na ovaj način - poručila je manekenka koja je otkrila da ima 56 kilograma.