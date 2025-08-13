Slušaj vest

Pevačica Dara Bubamara ponovo je uspela da privuče pažnju, ovog puta zahvaljujući luksuznom poklonu koji je izazvao lavinu komentara.

Na svom vocap nalogu Dara se pohvalila skupocenim časovnikom marke "roleks", vrednim čak 30.000 evra.

Kako saznaje Informer, darodavac je 23 godine mlađi momak, poznat u društvu kao "tatin sin", koji je potpuno odlepio za atraktivnom pevačicom. Naš izvor otkriva da joj se već izvesno vreme udvara, a Dara je, kako kaže, sve bliža tome da mu uzvrati emocije i prepusti se romansi.

Pevačica je veliko pojačanje u takmičenju

- On je bukvalno zaslepljen njom. Gde god da se pojave, ne skida pogled sa Dare, stalno joj nešto šapuće i smeška se. Sat je samo još jedan u nizu znakova pažnje kojima je obasipa - priča naš dobro obavešteni sagovornik.

Uživa u pažnji

Bubamara nije krila oduševljenje ovim znakom pažnje.

- Dara uživa u toj pažnji. On je mlad, zgodan, ima para na pretek i voli da troši. Oboje su ludi za skupim kolima, izlascima i luksuzom, pa su, iskreno, kao stvoreni jedno za drugo - dodaje isti izvor.

I Dara i njen mlađani obožavalac dele strast prema brzim i skupim automobilima, a s obzirom na to da je znao koliko pevačica voli luksuzne satove, poklon je pogodio pravo u metu.