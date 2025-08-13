"MENE UVEK SVI OSTAVE PO STRANI” Marija Šerifović snimala majku Vericu, a njena izjava je sve nasmejala, evo ko su joj najbolji pevači
Pevačica Marija Šerifović snimala je novi vlog sa majkom Vericom i bratom Danijelom, te im je zadavala razne igrice usred kafića u toku dana gde su zajedno ručali. Marija je sada od majke zahtevala da bira između pevača sa estrade i toga ko je bolji izvođač, pa je rekla nešto što je izazvalo lavinu komentara.
Naime, kada je Verica odlučila ko po njenom mišljenju najbolje peva, te je ishvalila Aleksandru Prijović i Cecu Ražnatović, rekla je da nju svi stavljaju po strani kao pevača, što je napravilo buru na društvenim mrežama.
- Meni su super Šemsa, Ceca i Prija. Ja sam tu sad manje bitna, ne pevam, ali inače mene stavljaju po strani - našalila se Verica, a komentari su počeli da se nižu: "Verice, ako se i mi publila nešto pitamo, vi ste najbolji".
Posetila sa sinom rodni grad
Inače, Marija je nedavno sa sinom Mariom i porodicom posetila rodni Kragujevac.
Verica Šerifović sa unukom na aerodromu
Ona je na Instagramu okačila dirljiv snimak na kom se vidi kako sa sinom šeta po gradu, a bili su u naselju gde je Marija odrasla, dok su obilazili i razne parkove. Snimak je mnoge raznežio, te su fanovi insistirali da nastavi da snima sličan sadržaj.
Inače, malo ko zna da je kuma Marije Šerifović Desanka Desa Rakić, kao i da im prijateljstvo jako dugo traje.
