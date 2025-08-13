Slušaj vest

Voditeljka Marijana Mićić sredila je stan po svojoj meri, a kako je moglo da se vidi po njenim objavama na Instagramu, sve je u belim tonovima, dok je kuhinja u istom tonu, samo sa pločicama na sve strane.

Stan Marijane Mićić Foto: Preent Screen

Naime, Marijana je nedavno snimila nekoliko klipova u kojima se vidi kako sprema i kako se snalazi u ulozi domaćice, te su je mnogi hvalili budući da je sve na svom mestu.

Ormari su visoki i u od drveta, te se nalaze i u hodnicima, gde su i prostrana ogledala na sve strane, a to je detalj koji je mnogima zapao za oko.

Kako su i deca tu, sve je prilagođeno tako da nešto ne padne i povredi ih.

Sin Marijane Mićić Foto: Preent Screen

Uživala sa porodicom na moru

Inače, Marijana sa suprugom Milošem Marjanovićem ima dve ćerke sa kojima su nedavno boravili na moru.

Marijana se redovno oglašavala na svom Instagram profilu, a jedna od objava je privukla veliku pažnju.

Marijana retko objavljuje izazovne fotografije, a sada je napravila presedan pa se uslikala u crvenom, jednodelnom kupaćem kostimu koji je istakao sve atribute. Komentari na račun njenog izgleda su se nizali, a svi kažu da izgleda brutalno nakon dva porođaja i da samo tako nastavi da održava liniju

Sa partnerom nema problema

Marijana je u više navrata govorila koliko je zahvalna što pored sebe ima divnog partnera, sa kojim, kako kaže, nema problema. Iako su već skoro čitavu deceniju, ona tvrdi da ne postoje stvar koja nervira njenog izabranika.

- Ja imam divnog partnera, i evo, posle skoro 10 godina mislim da ne postoji stvar koja bi mogla njega da isprovocira. On je prosto normalan čovek, i uvek sam ranije govorila da možeš da se zabavljaš sa raznim tipovima, ali je jako važno sa kim ćeš napraviti dete. Jednostavno sam i tada mogla, a i dan danas mogu da potpišem da šta god da se desi sa Milošom, nikada nećemo doći do tih pomoćnih situacija, daleko bilo. Normalna je osoba, ne provocira me i samim tim ja spuštam loptu. Trebalo mi je pet godina, deset, trebaće mi možda još 15, nije važno, da naučim da se ponašam kao on, ali sam sve bolja i bolja, jer je on takav - rekla je voditeljka nedavno.

Kurir.rs/blic

