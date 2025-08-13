Slušaj vest

Pevačica, Ana Nikolić oglasila se na svom instagram profilu da su njen lik i delo zloupotrebljeni.

Naime,na reklamnom posteru koji je pevačica poelila nalazi se njena slika i navodi da će nastupati 16. avgusta u Rumi.

Pevačica Ana Nikolić se oglasila povodom koncerta u Rumi Foto: Preent Screen

"Samo da obavestim sve dobre ljude, ovaj koncert nikada nije zakazan i svi koji su učestvovali u ovoj obmani moje publike i zloupotrebi mog lika i dela će odgovarati", pa dodala "Ovo je lažni koncert. Sramno i jadno".

Pratioci su joj pružali podršku, dok su se neki oglašavali da se plakatI mogu naći i na bilbordima u Rumi.

Ne može joj niko ništa

Prošlog leta procurio je snimak u kojem Ana govori da je ostala bez para.

- Da li si normalan? Šta da snimim? Pogledaj, vaške ću da dobijem! Vaške, pogledaj! Sve pare sam... Gorivo sam platila, častila sam onu devojku, otišla sam do groblja, kupila sam cveće, nemam para! I nemam sočiva! Bolje da pustiš pare meni. I sočiva da mi kupiš, kao prvo i prvo. Šta da snimim s naočarima za vid? Pogledaj me na šta ličim, bre - govorila je pevačica pre godinu dana u video-snimku svom menadžeru Saši Mirkoviću.

Sve potvrdio

Sada se situacija drastično promenila. Ana puni trgove i klubove, bila je vredna i zaradila. To nam je potvrdio i direktor "Hajp produkcije", koji je ujedno njen i producent.

Napravili strategiju za dobitak

- Ana je pokazala da može kad hoće i da je prevazišla sve dosad najtraženije pevačice. Što se potražnje tiče na tržištu i muških i ženskih izvođača, ona drži visoko drugo mesto, odmah iza Ace Lukasa. Nekoliko stepenica prazno posle toga, pa idu svi ostali koji su na estradi. Takva je situacija i to je činjenica. Tu publika određuje, ne mi. Na nama je samo da izvođače dobro plasiramo publici. Ana je zaista pokazala da je veliki profesionalac u svom poslu i da je fanovi vole, tako da, tek će ona da zarađuje - rekao je Mirković za Kurir.

