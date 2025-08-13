Slušaj vest

Pevač, Žarko Madžić važi za jednog od najpoželjnijih mladih Zvezda Granda na našoj estradi.

ipak, nije sve tako kao što izgleda, Madžić je nedavno otkrio da nema sreće u ljubavi.

-Niko ne može da mi pomogne kada je reč o ljubavi. Vrtimo se u krug – kada mi se svidi neka devojka, ja njoj ne, ili obrnuto. Moj rekord je da budem sa nekim mesec dana. Kao da sam proklet, kaže Madžić i dodao da trenutno nije zaljubljen.

Foto: Printscreen Instagram

-Svaka u koju se zaljubim ista je kao ona pre: bezobrazna, samostalna i ima sindrom bivšeg dečka, rekao je.

Iako priznaje da je pomalo posesivan, Žarko tvrdi da to nije na negativan način.

- Samo želim da provodim što više vremena sa osobom koju volim. Brižan sam i uvek vodim računa da li je devojci sve potaman – da li je gladna, umorna ili joj nešto fali. To pokazujem tek kada se zaljubim – zaključio je pevač.

Pre pevanja, radio kao obezbeđenje

- Imao sam uniformu kao obezbeđenje, stajao na vratima 12 sati i to potpuno beskorisno. Jednog dana je toliko ljudi bilo u radnji i toliko kupaca da su me stalno pitali da li ima M veličina od ovog, onog modela majica i ja sam tri, četiri puta pokušao da im objasnim da sam obezbeđenje, da mi na uniformi piše da sam obezbeđenje. Međutim, to niko nije razumeo i ljudi su samo nastavili da mi traže razne modele i veličine. Onda mi je postalo zanimljivo, pa sam im odgovarao da ću otići do magacina da vidim da li imaju tu i tu veličinu i stanem sa strane i čekam, a onda se vratim i kažem da nema, da je prodato – kroz osmeh se prisetio Madžić i dodao da ipak nije zavitlavao ljude, samo mu je u tom trenutku bilo dosadno.

Odbio prostitutku

Žarko je priznao da je bio u situaciji da odbije prostitutku, a na pitanje da li je do sad imao slična iskustva, odgovorio je:

- Ne, ne, nisam nikada jer nije bilo potrebe. Jednom sam išao sa drugarima, jednostavno sam želeo da vidim kako je to. U jednom trenutku drug je stao nasred autobuske stanice i pozvao jednu devojku u automobil. Pokupili smo je, zavukli smo se u šumu neku i drug je završio šta je imao. Ta devojka se zatim ponudila i meni da probam, ali ja sam se samo zahvalio i rekao da sam veren i da imam devojku koju mnogo volim.

