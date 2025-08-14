Slušaj vest

Ćerka Silvane Armenulić Gordana Goga Armenulić objavila je na svom Fejsbuk profilu fotografije s majkom čime je raznežila brojne pratioce. Na fotografijama se jasno vidi koliko je pevačica, koja je izgubila život u stravičnom udesu, bila brižna majka. Svoju ćerku je vodila gde god je mogla i bile su veoma vezane jedna za drugu.

Emotivno

Pogledajte Gordanine fotografije s majkom

Silvana Armenulić s ćerkom Gordanom Foto: Printscreen Facebook/Gordana Goga Armenulić

Kada se dogodila tragedija Gordana je imala samo 12 godina. Svoje majke se uvek rado seti, njenu preranu smrt ne može da preboli i na društvenim mrežama zna da podeli uspomene na nju. Mnogi kada vide Gordanu kažu da je lepotu nasledila od majke. Oni koji je poznaju kažu da nije samo lepotu nasledila od Silvane, već i talenat za pevanje.

Silvana Armenulić poginula je 10. oktobra 1976. godine kada je bila na vrhuncu slave. Stradala je u saobraćajnoj nesreći kada se vraćala sa koncerta iz Aleksandrovca. Sa njom su poginuli i njena rođena sestra Mirjana Barjakatarević kao i viočinista Rade Jašarević.

Bila je u braku sa tadašnjim teniserom Radmilom Armenulićem.

Silvana Armenulić s ćerkom Foto: Printscreen Facebook/Gordana Goga Armenulić

Zatekla muža sa ljubavnicom

Početkom leta 1971. godine obelodanjeno je da je Silvana Armenulić istukla suparnicu i da je pokrenut krivični postupak protiv nje. Radilo se o poštanskoj službenici Leposavi Jankov kojoj je Silvana, kako se navodilo, nanela teške telesne povrede.

- Silvana je presrela muža i njegovu prijateljicu dok su bili u njegovim kolima. Pratila ih je jedno vreme, a zatim naletela na muževljev automobil sopstvenim kolima i zaustavila ih. Razjarena Silvana istrčala je iz automobila, iz kola je izvukla muževljevu prijateljicu Leposavu Jankov i tako je 'propustila kroz ruke' da je nesrećna žena zadobila teške povrede kičme.

1111.jpg
romana-panic.jpg
aremnulic.jpg
