Nedavno se pojavila vest da je reperu Nućiju propao biznis i da se njegov kiosk brze hrane radi u debelom minusu. I mnogim poznatim ličnostima propao je privatni biznis, u koji su uložili mnogo novca.

Pevač Dragan Kojić Keba na sva usta je govorio kako je uložio ogroman novac u privatni biznis u oblasti alternativne medicine, ali mu posao ipak nije zaživeo, te je sada navodno u velikim dugovima.

Međutim, nije samo Kebi propao privatni biznis.

Milica Todorović otvorila je pre devet godine nekoliko restorana brze hrane, odnosno one u kojima se prodaje kebab. Međutim, jedan takav restoran je morala da zatvori, ali pevačica nije otkrila iz kojeg razloga je to učinila.

Tina Ivanović je bila većeg apetita, pa je sa mužem Zvezdanom Anđićem otvorila televiziju krajem 2009. godine. Međutim, ovaj biznis im nije dugo potrajao, pa su već šest meseci kasnije rešili da stave katanac na televiziju. Kako se pisalo tada, posao je išao neočekivano loše, pa su Tina i Zvezdan morali da isplate zaposlene, zatvore televiziju i da se ponovo oslone na pevačicine tezge kada su upitanju novčani prilivi.

Salon lepote u svom rodnom Šapcu je svojevremeno držala je Slavica Ćukteraš. Ona je davnašnju želju ostvarila pre sedam godina kada joj je pevačka karijera podbacila, ali joj ruže nisu cetale ni u privatnom biznisu, pa je bila primorana lokal da zatvori.

Pevačica Goga Sekulić pre dosta godina otvorila je salon lepote u Knez Mihailovoj ulici, koja je koristila najnovije metode za ulepšavanje noktiju, te je estrada rado dolazila kod Goge u salon na pedikir i manikir. Međutim, Gogin salon nije poslovao onako kako je ona želela, a pored toga nije imala vremena zbog pevačkog posla da mu se potpuno posveti, pa je rešila ubrzo da ga zatvori.

Marija Šerifović je morala da zatvori poslastičarnicu koju je otvorila sa svojom majkom Vericom.

Haris Džinović svojevremeno je držao kafanu u prestonici Francuske, međutim to je, kako je sam priznao, bila loša odluka.

- U Parizu sam ostao dvanaest godina, prijatelj i ja smo kupili kafanu da bi pili i da nas posle ne bi terali konobari kada je fajront. Nikada nisam mislio niti imao nameru da mikrofon zamenim tanjirom. Ali da imamo kafanu u kojoj ćemo piti do kada hoćemo i da mi sebi napravimo fajront. Imali smo tada mogućnosti, pa smo je mogli priuštiti sebi. Nije bila aman zaman skupa. Radila je fino, ali ja sam najveći krivac što nije ostala od danas ili ostala duže do tri godine. Zato što sam bio najbolji gost tu. Kako god dođe neko rekao sam "račun meni", "ovo ide na mene", "ovaj ne mora platiti" i sve tako u krug. I na kraju kada dođe dan pitam koliko smo zaradili, a on kaže šefe imamo samo za nabavku. Tako da smo morali prodati tu kafanu i to je era o kafani - rekao je Haris jednom prilikom u emisiji "Balkanskom ulicom", da bi se nakon iskustva sa životom u Francuskoj vratio na naše prostore.