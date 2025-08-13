VENDI BOSA PEŠAČILA 2 KILOMETRA DO MANASTIRA: Sve ostalo što sam doživela ostaje tajanstveno u manastirskom prostoru!
Folk pevačica Vesna Vukelić Vendi otkrila je da je nedavno posetila manastir Svetog Onufrija, smešten na obroncima Stare planine. Na svom putu do ove velike svetinje, Vendi je deo puta – tačnije dva kilometra – prešla bosa, ističući da je to za nju bilo posebno duhovno iskustvo.
„Put preko Stare planine do jedinog manastira Svetog Onufrija kod nas, veliki svetitelj i velika svetinja. Dva kilometra sam prešla bosa, sve ostalo što sam doživela ostaje tajanstveno u manastirskom prostoru“, poručila je Vendi.
Okrenula se veri
Poznato je da se pevačica okrenula dosta veri i poštuje sve hrišćanske praznike i običaje, i posti sve postove.
- Današnji čovek je izgubio orijentire, ne razlikuje dobro od zla. Kažu da treba biti savremen, a to znači da se poštuje duh vremena, da prihvatimo nešto što je do juče možda bilo zlo, i tako ćemo stalno, kao kuvana žaba... Od svega toga središte naše duše je ispražnjeno, ne znamo gde da idemo i šta da radimo. Takav je čovek 21. veka! Najvažnije je da se vratimo onako kako su naši preci radili, kako nam je Sveti Sava ostavio u amanet i kako je jedino moguće do kraja sveta i veka. Vidimo šta je nepoštovanje toga! Čovek dolazi na nivo životinje, gubi samopoštovanje, dostojanstvo. Stvara se nova realnost, a to je nemoguće jer mi nismo stvoreni da živimo na taj način. Ne samo da nećemo da vaskrsavamo na dobro, kako nam je Gospod ostavio, nego ćemo da vaskrsavamo na večnu smrt.