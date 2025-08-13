Okrenula se veri

- Današnji čovek je izgubio orijentire, ne razlikuje dobro od zla. Kažu da treba biti savremen, a to znači da se poštuje duh vremena, da prihvatimo nešto što je do juče možda bilo zlo, i tako ćemo stalno, kao kuvana žaba... Od svega toga središte naše duše je ispražnjeno, ne znamo gde da idemo i šta da radimo. Takav je čovek 21. veka! Najvažnije je da se vratimo onako kako su naši preci radili, kako nam je Sveti Sava ostavio u amanet i kako je jedino moguće do kraja sveta i veka. Vidimo šta je nepoštovanje toga! Čovek dolazi na nivo životinje, gubi samopoštovanje, dostojanstvo. Stvara se nova realnost, a to je nemoguće jer mi nismo stvoreni da živimo na taj način. Ne samo da nećemo da vaskrsavamo na dobro, kako nam je Gospod ostavio, nego ćemo da vaskrsavamo na večnu smrt.